Dazi, Brexit, Stellantis: le frontiere della guerra commerciale

TERMOLI. Solo due primavere fa, il gruppo Stellantis chiedeva al Regno Unito di rinegoziare parte degli accordi commerciali nati dopo la Brexit con l’Unione Europea.

Scriveva la società: “Se il costo della produzione dei veicoli elettrici nel Regno Unito diventa non competitivo e insostenibile, le operazioni chiuderanno”.

Il gruppo aveva esortato l’esecutivo conservatore guidato da Rishi Sunak a raggiungere un’intesa con l’Unione europea sull’estensione delle attuali regole sulla provenienza delle componenti automobilistiche fino al 2027, rinviando quindi il cambiamento previsto per il 2024.

L’attuale accordo su Brexit prevede che il 45 % del valore totale di un veicolo elettrico venduto nell’Unione europea debba provenire o dall’Unione o dal Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 1° gennaio 2027, ma il trattato di libero scambio tra Bruxelles e Londra contiene delle regole di origine più stringenti che alzano quella soglia dal 45 al 65 % per le batterie. Il gruppo spingeva, infatti, per la rinegoziazione dell’accordo, poiché il rischio risiedeva nell’applicazione di dazi del 10% tra Regno Unito e Unione Europea, rendendo produzione ed esportazioni non competitive rispetto a Giappone e Corea del Sud, da cui arrivano buona parte dei modelli elettrici che circolano sulle nostre strade.

Tavares chiariva come queste condizioni rischiavano di mettere in difficoltà la produzione negli stabilimenti di Ellesmore Port e Luton poiché il Regno Unito non poteva riuscire nell’impresa di costruire un numero sufficiente di veicoli elettrici a causa di una scarsa capacità di approvvigionamento, a cominciare dalla mancanza di fabbriche di batterie. Infatti, una parte del governo britannico prendeva coscienza della situazione, soprattutto dopo che fallì il progetto della grande fabbrica di batterie Britishvolt in costruzione a Blyt, nell’Inghilterra del nord, che avrebbe dovuto impiegare tremila persone, spegnendo in un solo colpo i sogni di indipendenza energetica dell’automotive inglese.

Si raggiungerà nel dicembre 2023 la revisione dell’accordo: Londra e Bruxelles rinviano di 3 anni

l’introduzione del dazi del 10% sulle auto elettriche commercializzate con il Regno Unito.

Secondo il premier britannico, si tratta di una “soluzione pragmatica” che va incontro alle esigenze del settore automobilistico.

Purtroppo, Luton chiude lo stesso. Il 21 dicembre 2024, Stellantis aveva annunciato l’intenzione di chiudere il suo stabilimento storico che produce furgoni lasciando più di 1.000 dipendenti di fronte alla difficile scelta di trasferirsi 140 miglia più a nord, ad Ellesmore Port, o perdere il lavoro. La decisione è stata maturata inseguito all’effetto ZEV (Zero Emission Vehicles) del governo britannico, oltre che a causa dei costi di produzione legati alla transizione verso i veicoli elettrici. Il Regno Unito, infatti, ha imposto nuove normative sulle vendite di auto elettriche: nel 2025, queste dovranno costituire almeno il 22% del totale delle vendite di un produttore, mentre per i furgoni la quota minima è del 10%. Da pochi giorni la notizia è stata confermata, da aprile 2025 si fermerà lo storico impianto Vauxhall di Luton, un sito che impiega oltre mille persone e che attualmente produce furgoni elettrici Vauxhall e Peugeot. Entro domani, lunedì 31 marzo, secondo quanto riferito dai sindacati locali, uscirà l’ultimo furgone dalla catena di montaggio, dopodiché i macchinari verranno spenti. L’impianto era attivo dal 1905, aveva 120 anni. La stampa inglese parla della “fine di un’era” per l’industria automobilistica britannica.

Angelica Silvestri