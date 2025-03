Due nuovi furgoni elettrici saranno prodotti all’ex Sevel

ATESSA. Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis N.V. dedicata ai veicoli commerciali, e IVECO, il marchio di Iveco Group N.V. (EXM: IVG) che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, hanno annunciato oggi la firma degli accordi per la fornitura di due veicoli commerciali leggeri (LCV) elettrici per il mercato europeo. I modelli saranno basati sulle piattaforme per veicoli elettrici di medie e grandi dimensioni di Stellantis Pro One, con un peso totale a terra (PTT) da 2,8 a 4,25 t.

Stellantis Pro One produrrà i furgoni nei propri stabilimenti di Atessa, Gliwice (Polonia) e Hordain (Francia) per poi consegnarli a Iveco Group, il quale si occuperà della distribuzione sul mercato europeo – Regno Unito compreso – attraverso i suoi canali di vendita e assistenza.

Con un PTT rispettivamente da 2,8 a 3,1 t e da 3,5 a 4,25 t, i due futuri furgoni Iveco andranno a completare la gamma di veicoli elettrici a batteria del marchio per il mercato europeo estendendola al segmento dei veicoli più leggeri e offrendo ai clienti una scelta più ampia per coprire tutti i tipi di applicazione. Questi veicoli ampliano il portafoglio di LCV di Iveco aggiungendosi all’iconico eDaily, prodotto in Italia nello storico stabilimento Iveco di Suzzara ed elettrificato nell’impianto di Brescia.

I nuovi modelli saranno commercializzati su base decennale a partire dalla metà del 2026. Quella tra le due aziende è una collaborazione importante nel settore dei veicoli commerciali, destinata a promuovere la transizione verso una mobilità sostenibile nel lungo periodo.

La scelta del partner da parte di Iveco è stata dettata essenzialmente dalla competenza di Stellantis Pro One e dal suo impegno a contribuire concretamente alla riduzione di emissioni di biossido di carbonio.

Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere due innovativi e versatili furgoni elettrici a batteria alla nostra gamma di veicoli commerciali leggeri; i nuovi modelli ci renderanno più competitivi nel segmento dei van. La collaborazione con Stellantis Pro One ci consente di sfruttare al meglio il grande know-how e la forte presenza in Italia e in Europa che storicamente accomunano le due aziende. Sono certo che questa collaborazione vincente porterà grandi vantaggi ai nostri clienti europei, in particolare per quanto riguarda le attività di logistica dell’ultimo miglio.”

“Siamo orgogliosi di collaborare con un’azienda italiana leader nel mondo come Iveco,” ha dichiarato Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per la regione Enlarged Europe, “e ciò è reso possibile dal fatto che occupiamo una posizione di leadership nel mercato europeo degli LCV grazie alla nostra eccellenza operativa, la qualità dei nostri prodotti e la nostra capacità di sviluppare tecnologie per l’alimentazione a batteria, che consente di ridurre le emissioni inquinanti proteggendo l’ambiente.”