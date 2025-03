Elkann: «Sulla Gigafactory sarà decisivo il costo dell’energia in Europa, al momento è troppo alto»

TERMOLI. Non ci sono novità relativamente alla Gigafactory di Termoli, secondo quanto riferito dal presidente di Stellantis, John Elkann, nell’audizione odierna in Parlamento, con le commissioni congiunte di Camera e Senato.

Dopo un lungo excursus storico, in cui ha parlato dell’azienda Fiat, delle radici e di quanto abbia dato all’Italia, Elkann si è focalizzato sul presente e sul futuro, elencando modelli di prossima uscita e produzioni nei vari stabilimenti.

Su Termoli, Elkann ha ribadito la scelta di affiancare il nuovo cambio elettrificato per vetture ibride, poi citando la partita Acc, di cui Stellantis è socio di minoranza. «Fattori di competitività e di mercato saranno alla base delle scelte di Acc, noi ci siamo mossi in anticipo per affiancare la produzione dei cambi a quella dei motori».

«La Gigafactory consuma dieci volte l’energia di un normale stabilimento, l’Europa deve abbassare i costi e renderli compatibili».