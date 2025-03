Expo Osaka 2025: ultimi giorni per presentare le candidature

CAMPOBASSO. Mancano ormai solo pochi giorni per aderire al bando pubblico destinato alle micro, piccole e medie imprese locali che desiderano essere presenti all’Expo 2025 di Osaka. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del 21 marzo.

Il bando prevede la concessione di un voucher di cofinanziamento per le spese di partecipazione all’evento universale, che coprirà i costi legati al viaggio, al materiale promozionale, ai servizi tecnici e logistici, come l’illuminazione, l’accesso a internet, il trasporto e la spedizione dei materiali espositivi, e anche i servizi di traduzione e interpretariato.

I contributi varieranno da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 7.000 euro, con agevolazioni differenziate in base alla dimensione dell’impresa:

40% del costo totale per le medie imprese

del costo totale per le 60% per le piccole imprese

per le 70% per le micro imprese

L’assessore alle attività produttive, sviluppo economico e internazionalizzazione delle imprese, Andrea Di Lucente, ha sottolineato che l’Expo 2025 di Osaka rappresenta una vetrina internazionale di enorme rilievo: «Un’esperienza unica e irrinunciabile per il Molise e le sue aziende. È fondamentale che le realtà imprenditoriali molisane comprendano l’importanza di confrontarsi con panorami che vadano ben oltre i confini regionali e nazionali. Per questo motivo abbiamo voluto fornire un incentivo mirato a supportare le imprese molisane a fare il loro ingresso e ad affermarsi sui mercati internazionali, valorizzando il brand e l’immagine aziendale, la creazione di partnership e la capacità di analisi e intelligenza di mercato.»

Alcune aziende hanno già inoltrato la loro richiesta, ma resta ancora una piccola disponibilità di adesioni. L’invito, quindi, è di non aspettare oltre per inviare la propria candidatura.

La modulistica per la domanda è disponibile sul sito www.sviluppoitaliamolise.it e la richiesta dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo sviluppoitaliamolise@legalmail.it entro e non oltre il 21 marzo.