Festività pasquali e ferie estive allo stabilimento Stellantis

TERMOLI. In riunione stamani il comitato esecutivo di stabilimento al sito Stellantis di Termoli. Come rendono noto le Rsa di Fim-Uilm-Fismic-Uglm, l’azienda ha comunicato le seguenti fermate collettive, sia per il periodo delle festività pasquali sia per quello delle ferie estive.

Ferie estive

Motori FIRE dal 1 agosto al 31 agosto 2025 compresi

Motori GME GSE V6 dal 4 agosto al 24 agosto 2025 compresi

Chiusure collettive pasquali: