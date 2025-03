Formazione gratuita alle imprese turistiche del Molise

CAMPOBASSO. Elevare la professionalità e la competitività delle imprese turistiche del Molise: è questo l’obiettivo della Tourism Lab Academy, il percorso formativo gratuito promosso dalla Camera di Commercio del Molise in collaborazione con Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e Universitas Mercatorum, l’università telematica delle Camere di Commercio.

Il progetto si rivolge a imprenditori e dipendenti delle aziende attive nei settori della ricettività, ristorazione e tour operator. Un’occasione unica per acquisire competenze strategiche e migliorare la gestione dei rapporti con l’utenza, elemento chiave per il successo nel settore turistico.

Un percorso completo per il turismo del futuro

La Tourism Lab Academy prevede un ciclo di 10 incontri formativi, ciascuno della durata di due ore, suddivisi in sei aree tematiche:

Comunicazione e marketing per le imprese turistiche

Budget e controllo di gestione

Accoglienza professionale

Efficienza energetica

Storytelling per la promozione delle destinazioni

Intelligenza artificiale applicata al turismo

Le lezioni si svolgeranno online nei mesi di marzo e aprile 2025, con la possibilità di accedere alle registrazioni fino al 30 settembre 2025. Un approccio flessibile che consente alle imprese di formarsi senza interferire con l’attività lavorativa.

Un valore aggiunto per le imprese: certificazione e innovazione

Uno dei principali vantaggi del percorso è il rilascio di una certificazione di conseguimento, riconosciuta al termine del biennio formativo 2025-2026 per coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni. Un attestato che rappresenta un valore aggiunto per le imprese, sempre più orientate alla qualificazione del personale e alla digitalizzazione dei processi.

Grazie alla partnership con Universitas Mercatorum, l’unico ateneo telematico italiano focalizzato sul mondo delle imprese, la Tourism Lab Academy garantisce un’offerta didattica aggiornata e allineata alle esigenze del mercato.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2025. Per candidarsi, è necessario accedere alla piattaforma di Universitas Mercatorum e presentare la documentazione richiesta, tra cui carta d’identità, tessera sanitaria e autocertificazione del titolo di studio.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito della Camera di Commercio del Molise o contattare la Dott.ssa Francesca Cuna al numero 0874 471261 oppure via email all’indirizzo promozione@molise.camcom.it.

Un’opportunità concreta per gli operatori turistici del Molise, chiamati a rafforzare la propria competitività in un mercato in continua evoluzione.