Guido Puchetti riconfermato nel comitato nazionale Inarcassa

LARINO. L’architetto Guido Puchetti riconfermato nel Cnd di Inarcassa.

Il professionista di Larino, già Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso, è stato rieletto nel Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2025-2030 di Inarcassa, la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti.

«Sono molto orgoglioso di questa riconferma – ha commentato l’architetto Puchetti – fiero della fiducia che i colleghi della provincia di Campobasso hanno voluto nuovamente accordarmi. Li ringrazio e ribadisco il mio impegno nel rappresentare la nostra realtà provinciale, quella di Campobasso, all’interno dell’ente che assicura la tutela previdenziale degli ingegneri e degli architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa».

Inarcassa è un organismo che opera in autonomia, sotto il controllo pubblico, in favore della categoria a cui si riferisce sia nel contesto previdenziale che assistenziale, ma anche nella tutela e nella diffusione della cultura dei liberi professionisti. Il Comitato Nazionale dei Delegati è composto per ogni provincia da un numero di ingegneri e architetti proporzionale agli iscritti di ogni categoria eletti dalle assemblee provinciali.

Le votazioni per l’elezione dei nuovi delegati provinciali del Comitato Nazionale sono terminate lo scorso venerdì 28 marzo e i risultati dello scrutinio hanno riconfermato l’elezione di Puchetti nella circoscrizione elettorale di Campobasso.