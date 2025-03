La Vibac guarda agli Stati Uniti: apre un secondo stabilimento nel Tennessee

TERMOLI. Ci sono mercati e mercati. La Vibac Spa riduce il perimetro occupazionale a Termoli, come ha certificato la procedura di licenziamento collettiva che ha tenuto banco per quasi 2 anni, ma non smette di investire all’Estero.

E’ lo stesso gruppo a renderlo noto.

Vibac Group, leader globale nella produzione di nastri adesivi per imballaggio, nastri speciali, nastri per mascheratura e film BOPP per il confezionamento alimentare, annuncia con orgoglio l’apertura di una nuova fabbrica negli Stati Uniti. Questa espansione strategica rafforza la presenza di Vibac in Nord America e riafferma il suo impegno nei confronti di clienti e partner della regione.

Rafforzare la presenza in Nord America

Il nuovo stabilimento in Tennessee rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita internazionale di Vibac. Questa espansione consentirà all’azienda di migliorare la disponibilità dei prodotti, aumentare la reattività alle richieste del mercato, ottimizzare la logistica, ridurre i tempi di consegna e fornire un supporto più diretto ed efficiente ai clienti e partner negli Stati Uniti.

“L’apertura di questa operazione negli Stati Uniti segna un passo cruciale nella nostra espansione globale”, ha dichiarato Pietro Battista, Presidente di Vibac Group. “Essere ancora più vicini ai nostri clienti e partner americani ci permetterà di rafforzare le relazioni, offrire un servizio più agile e reattivo e continuare a fornire soluzioni all’avanguardia. Il mercato statunitense è dinamico e ricco di opportunità, e questa espansione ci posiziona per una crescita ancora maggiore, rimanendo fedeli all’innovazione e alla qualità che hanno sempre definito Vibac.”

Guardando al futuro, Vibac Group continuerà a valutare ulteriori investimenti e iniziative per supportare la propria espansione nei principali mercati globali.

Vibac Group rimane impegnato nel progresso tecnologico, nella ricerca e sviluppo e nell’innovazione sostenibile. Questa nuova operazione fa parte di una più ampia strategia di espansione volta a rafforzare la leadership dell’azienda e a fornire soluzioni moderne in grado di rispondere alle sfide in continua evoluzione del settore.

Questa espansione rappresenta una pietra miliare significativa per Vibac, riaffermando il suo impegno a lungo termine nel mercato statunitense. L’azienda accoglie clienti, partner e professionisti del settore per esplorare le opportunità create da questo sviluppo.

Con una struttura completamente integrata verticalmente, l’azienda controlla internamente l’intero processo produttivo, dalla produzione di film BOPP e carta supporto, con il supporto di una cartiera interna, alla formulazione degli adesivi, al rivestimento e alla conversione finale del prodotto. Questa integrazione garantisce qualità eccezionale, prestazioni costanti e innovazione leader nel settore. Con una forte presenza nei mercati internazionali, Vibac continua a investire in tecnologie all’avanguardia e soluzioni avanzate, offrendo un servizio accurato ed eccellenza ai propri clienti.