Opportunità per le imprese agroalimentari molisane

CAMPOBASSO. Le imprese agroalimentari molisane hanno a disposizione nuove opportunità per promuovere i propri prodotti e ampliare la loro presenza sui mercati esteri. Due iniziative di grande interesse sono attualmente aperte o in fase di avvio: la partecipazione all’evento “Cibo e Dintorni” e il bando per un assessment finalizzato all’internazionalizzazione in Germania.

Cibo e Dintorni: vetrina d’eccellenza per il food molisano

“Cibo e Dintorni” rappresenta un’importante occasione di visibilità per le imprese del settore agroalimentare. L’evento, giunto alla sua XIV edizione, si terrà dal 16 al 18 maggio 2025 presso l’area fieristica NEXT di Capaccio Paestum (SA). La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con la propria Azienda Speciale S.E.R.M., intende selezionare quattro imprese molisane del settore agroalimentare e vitivinicolo per la partecipazione collettiva.

L’evento prevede una parte tecnica – dedicata esclusivamente agli incontri commerciali con buyer esteri, provenienti prevalentemente da paesi europei, attraverso una programmazione personalizzata di appuntamenti b2b – e una parte espositiva rivolta al pubblico con la vendita dei propri prodotti. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato al 7 aprile 2025. ​

Bando per assessment di internazionalizzazione in Germania

Parallelamente, le imprese interessate all’espansione sui mercati esteri possono accedere a un bando dedicato all’internazionalizzazione. Il programma offre a tre imprese molisane produttrici di vino e specialità alimentari un pacchetto di servizi per l’accesso o il consolidamento nel mercato tedesco. Le imprese selezionate beneficeranno di un check-up con piano export personalizzato riferito al mercato tedesco e della possibilità di partecipare all’evento “Taste Italian Excellence 2025”, che si svolgerà a Monaco di Baviera il 14 luglio 2025. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 01/04/2025 e fino alle ore 23:59 del 14/04/2025. ​

Entrambe le iniziative rappresentano occasioni preziose per le aziende del territorio che desiderano crescere e consolidare la propria presenza sui mercati nazionali ed esteri. Gli imprenditori interessati sono invitati a cogliere queste opportunità per ampliare i propri orizzonti e rafforzare la competitività del settore agroalimentare molisano.

Per maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare la Camera di Commercio del Molise o visitare il sito web www.molise.camcom.gov.it.