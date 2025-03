Recinella (Femca-Cisl): «Alla Vibac siamo il primo sindacato»

TERMOLI. Dopo la recente chiusura della sofferta vertenza sindacale alla Vibac di Termoli, è finalmente arrivato il momento più alto di democrazia nei luoghi di lavoro: il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, che ha condotto a uno straordinario risultato nelle elezioni per la Femca Cisl.

Il 24 marzo 2025 si è concluso lo spoglio per l’elezione della Rsu/Rlssa nella Vibac di Termoli. La Femca-Cisl Abruzzo-Molise, rilanciando il già ottimo risultato degli anni precedenti, ha raggiunto un ambizioso traguardo, affermandosi come prima sigla sindacale nell’azienda Vibac di Termoli, ottenendo il 48% dei voti disponibili (Filctem Cgil 11%, Uiltec Uil 39%).

La partecipazione al voto delle lavoratrici e dei lavoratori della Vibac, in questa tornata elettorale, ha rappresentato una esplicita, motivante e incoraggiante volontà di partecipazione alla vita sindacale, raggiungendo la straordinaria percentuale di circa il 96% degli aventi diritto al voto. Questo grande risultato ha permesso alla Femca-Cisl di ottenere 2 seggi sui 3 totali, più il seggio di Rlssa.

“Le elezioni delle RSU nei luoghi di lavoro sono da sempre un esempio tangibile di forte democrazia partecipativa, soprattutto in questo lunghissimo e difficile periodo, in cui le recenti questioni legate alla vertenza sindacale della Vibac e alle incertezze del mercato e della sostenibilità aziendale pongono ai lavoratori e al sindacato numerose sfide da affrontare e superare.”

“L’organizzazione che rappresento esprime grande soddisfazione per lo straordinario risultato conseguito, che rappresenta la migliore testimonianza del continuo e costante impegno svolto in questi anni. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e collaborato per il raggiungimento di questo importante successo. Un ringraziamento particolare va a tutti i lavoratori, iscritti e simpatizzanti che hanno scelto i nostri candidati per essere rappresentati nei prossimi e futuri impegni.”

“Un risultato prezioso che premia impegno, onestà, trasparenza, serietà, lavoro di squadra, credibilità personale dei candidati e la vicinanza della stessa organizzazione sindacale Femca-Cisl ai luoghi di lavoro. Il consenso ottenuto sarà di forte stimolo per proseguire la nostra azione di incessante impegno nella ricerca delle migliori soluzioni possibili nell’esclusivo interesse di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.” – ha dichiarato il responsabile regionale della Femca-Cisl, Massimiliano Recinella.

“Un ringraziamento alla commissione elettorale per il lavoro svolto. Alla Rsu tutta, nuova eletta e, in particolar modo, ai candidati della Femca Cisl: Altobello Loris, Muratore Simone, Iovine Mario, rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro al fine di poter rappresentare e tutelare al meglio le lavoratrici e i lavoratori della Vibac di Termoli. Con uno sguardo triste verso gli accadimenti passati ma speranzoso rivolto al futuro di questa azienda.” – ha concluso Recinella.