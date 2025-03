Ristrutturazione e riconversione vigneti, pubblicata la graduatoria

CAMPOBASSO. L’Assessorato regionale alle Politiche agricole dà notizia che, con determinazione dirigenziale n. 1527 del 19 marzo 2025, è stata pubblicata la graduatoria pertinente le domande ammissibili e finanziabili dell’intervento “Ristrutturazione e Riconversione vigneti” – Piano Strategico Pac 2023/2027 annualità 2024/2025.

“Vengono così finanziate azioni a sostegno di ventiquattro aziende vitivinicole molisane, pari a un milione di euro. Con tale intervento si vuole incentivare le imprese dinamiche che operano su territorio regionale e intendono aumentare la competitività produttiva come risposta alle richieste ed alle esigenze del mercato nazionale ed estero attraverso la riconversione varietale, l’impianto di nuove varietà e la ricollocazione dei vigneti su superfici maggiormente produttive. L’intervento settoriale Rrv è parte integrante della programmazione Pspn Pac 2023-2027 e rappresenta la fonte principale di finanziamento per le imprese vitivinicole molisane. Si specifica, inoltre, che l’annualità 2024/2025, nell’ottica della semplificazione amministrativa, è stata oggetto di sostanziale modifica dei procedimenti attraverso l’utilizzo dei costi standard anziché prezziari regionali e preventivi. Tutto ciò a vantaggio delle aziende agricole in termini di semplicità amministrativa e di velocizzazione degli adempimenti di rendicontazione finale”.

Così l’assessore regionale alle Politiche agricole Salvatore Micone.