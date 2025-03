Stellantis: assunzione di 114 giovani allo stabilimento di Atessa

ATESSA. Stellantis annuncia l’assunzione di 114 giovani allo stabilimento di Atessa. Notizia commentata dal presidente della giunta regionale dell’Abruzzo, Marco Marsilio.

“Apprendo con grande soddisfazione la notizia che oggi i vertici di Stellantis hanno dato nel corso di un incontro della Direzione aziendale con le organizzazioni sindacali, che riguarda l’assunzione definitiva di 114 giovani nello stabilimento di Atessa. Giovani che in questi anni avevano lavorato all’interno dello stabilimento con contratti di somministrazione. Si tratta di una implicita conferma che lo stabilimento di Atessa rimane un punto di riferimento importante, tra i principali in Europa, della produzione di veicoli Stellantis. Assunzioni che costituiscono parte delle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano per l’Italia presentato lo scorso 17 dicembre al MIMIT. Si tratta di strategie di sviluppo per lo stabilimento abruzzese su cui più volte mi ero confrontato con il ministro Urso. La produzione di veicoli commerciali Fiat, Peugeot, Opel e Citroen nello stabilimento di Atessa rappresenta il cuore dell’automotive della nostra regione. Da parte nostra continueremo a intensificare gli interventi infrastrutturali necessari affinché lo stabilimento rimanga il cuore dell’economia abruzzese”.