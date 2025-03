Trasporto pubblico, «Molte risorse, troppa inefficienza»

CAMPOBASSO. Il 21 marzo 2025 si è svolto il convegno organizzato dall’Anav (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) sul trasporto pubblico locale in Molise. L’incontro ha visto la partecipazione di esponenti del settore, delle istituzioni e delle aziende coinvolte nel servizio di trasporto pubblico. Durante il convegno, sono emerse diverse tematiche riguardanti la gestione del trasporto pubblico regionale, tra cui la crisi del settore, il taglio delle fermate e le difficoltà economiche delle imprese.

Tuttavia, alcune dichiarazioni rilasciate durante l’incontro, in particolare quelle attribuite alla SATI (Società Autolinee Trasporti Italiani), hanno suscitato non poche perplessità da parte delle organizzazioni sindacali. Queste ultime hanno ritenuto necessario intervenire per fare chiarezza e correggere alcune affermazioni. A tal proposito, le sigle sindacali Faisa Cisal, Filt-Cgil e Ugl Autoferro hanno inviato una lettera al presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, per smentire e correggere le dichiarazioni errate.

«Egregio èresidente della Giunta regionale del Molise, dottor Roberti,

Ci rivolgiamo direttamente a Lei per due motivi: il primo, per amore della verità e per ristabilire una corretta informazione; il secondo, per smentire apertamente alcune dichiarazioni espresse attraverso i media. Le affermazioni rilasciate sia durante il convegno che da parte della SATI ci lasciano stupefatti e increduli. Le dichiarazioni pubbliche sulla crisi del settore trasporti e sulla questione delle fermate del servizio pubblico risultano viziate da una evidente mancanza di conoscenza dei fatti e sono inaccettabili. Esse rappresentano anche una chiara dimostrazione dell’incapacità gestionale delle imprese, per cui possiamo affermare senza esitazione: “Cicero pro domo sua.”

Analizziamo nel dettaglio alcune questioni fondamentali:

Taglio dei chilometri avvenuto ad aprile 2011

Confrontando i dati tra aprile 2011 e gennaio 2012, si evince che la Regione ha ridotto i chilometri da 16.548.529 a 11.769.227,90, con un taglio del 28,8%. Tuttavia, le risorse complessive per il settore sono diminuite solo del 6,65%, passando da €24.244.199,56 a €22.632.355,55. A fronte di questa riduzione, le aziende hanno comunque beneficiato di un aumento del costo medio per chilometro riconosciuto e sostenuto dalla collettività, che è passato da €1,465 a €1,923, con un incremento del 31,26%. Ristorno di parte dei biglietti

La Legge Regionale n. 4/2019 ha previsto un aumento del costo dei biglietti del trasporto pubblico di circa il 40% a beneficio delle entrate regionali. Tuttavia, il contributo pubblico versato alle aziende è stato calcolato in base ai biglietti incassati. Di conseguenza, un aumento dei ricavi dai biglietti dovrebbe ridurre proporzionalmente il contributo regionale alle aziende, evitando il rischio di illeciti aiuti di Stato. Chilometri per percorsi extra-regionali

L’ANAV richiede un contributo anche per i chilometri percorsi nei percorsi extraregionali. Tuttavia, la Regione può compensare esclusivamente i chilometri percorsi nell’ambito della rete dei servizi minimi e non quelli effettuati a rischio d’impresa. Compenso per i chilometri aggiuntivi

Considerato il basso incasso dai biglietti, la necessità di effettuare corse bis appare poco plausibile. Temiamo che possa trattarsi di un metodo per aumentare artificialmente i chilometri riconosciuti, senza un adeguato sistema di monitoraggio dei chilometri percorsi e della frequentazione, che attualmente non esiste. Costi per autobus in comodato

Le aziende chiedono una compensazione per l’utilizzo di autobus messi a loro disposizione a condizioni agevolate. Tuttavia, nei costi già riconosciuti dalla Regione è incluso anche l’ammortamento dei mezzi, quindi tale richiesta sarebbe infondata. Società in house e numero eccessivo di aziende

Il numero elevato di aziende operanti nel servizio pubblico comporta inefficienze e sovrapposizioni nei percorsi. Il problema non è la scelta tra gara o in house, ma la capacità gestionale delle imprese. Rispetto delle fermate di servizio

La Regione è responsabile dell’individuazione delle fermate nel rispetto della normativa vigente. Un contratto tra due soggetti non può obbligare un terzo (ad esempio, il conducente) a violare il Codice della Strada. Fermate irregolari e pagamento delle sanzioni

Le dichiarazioni del legale che ha parlato a nome della SATI sono prive di fondamento. I costi legali sostenuti dalle aziende dovrebbero essere detratti dai contributi pubblici, come previsto dal Regolamento Europeo, ma in Molise ciò non avviene.

In conclusione, la crisi del settore, da noi sempre denunciata, non è di natura economica per le imprese, bensì tecnica e produttiva: molte risorse, troppa inefficienza».