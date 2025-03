Trattativa Gtm “incagliata”: presidio UilT al Comune

TERMOLI. UilTrasporti interviene sulla trattativa bloccata per il contratto integrativo. Come riferiscono il coordinatore regionale Stefano Marinelli e il provinciale Nicola Gabriele Scafa: «Dall’agosto 2024 è in corso la trattativa per il contratto integrativo dei lavoratori di Gtm Srl, un percorso che ha visto numerosi incontri tra la nostra organizzazione sindacale e l’azienda, nel tentativo di trovare un accordo che potesse garantire migliori condizioni economiche e lavorative per i dipendenti. Tuttavia, a causa di atteggiamenti pretestuosi da parte delle altre organizzazioni sindacali e della stessa azienda, il confronto si è arenato, impedendo di raggiungere un’intesa. UilTrasporti Molise, nell’ottica di favorire la trattativa, ha inviato una bozza di contratto integrativo sia al Comune di Termoli, che inizialmente si era reso garante dell’accordo, sia alla Gtm Srl.

Nonostante il nostro sforzo propositivo, a oggi non abbiamo mai ricevuto alcun riscontro né dall’azienda né dall’amministrazione comunale. È fondamentale ricordare che i lavoratori di Gtm Srl, pur operando con autobus vecchi e in condizioni difficili, hanno sempre garantito la mobilità della cittadinanza senza mai creare disservizi. Un impegno che merita il giusto riconoscimento e che non può essere ignorato con atteggiamenti dilatori e mancate risposte. UilTrasporti Molise continuerà a difendere con determinazione i diritti dei lavoratori e a cercare un accordo sulla tematica in oggetto, per questo, il 4 aprile 2025 saremo presenti con un presidio statico dinanzi al Comune di Termoli, per chiedere un intervento concreto e sbloccare una situazione che penalizza solo chi, ogni giorno, assicura un servizio essenziale per la città. Invitiamo tutti i lavoratori e i cittadini solidali a partecipare al presidio, per ribadire insieme la necessità di condizioni di lavoro dignitose e giuste».