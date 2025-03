Zone agricole svantaggiate: riaperti i termini per le agevolazioni

CAMPOBASSO. A seguito di intense interlocuzioni, intercorse nei mesi scorsi, tra l’assessore regionale alle Politiche agricole Salvatore Micone, la Struttura assessorile e gli Uffici della Direzione Agea sono state implementate da parte di quest’ultima le modifiche necessarie al sistema informatico Sian al fine poter consentire ai beneficiari interessati di presentare le domande riferite all’Intervento SRB01 (Sostegno zone con svantaggi naturali montagna) annualità 2024 – Csr Molise 2023-2027.

È stata riaperta così la procedura per la compilazione ed il successivo rilascio delle domande a decorrere dal 19.03.2025 fino al 02.04.2025. Le aziende agricole interessate dovranno essere supportate dai Centri di Assistenza Agricola nella presentazione delle istanze che andranno proposte entro i termini previsti e secondo le modalità

predisposte dall’Organismo Pagatore.

«Un importante risultato – ha evidenziato l’assessore Salvatore Micone – di cui potrà beneficiare un’ampia platea di agricoltori che, da diversi mesi, evidenziava la necessità veder risolta la problematica.

Durante gli incontri territoriali itineranti organizzati dall’assessorato, in occasione della presentazione dei Bandi della nuova Programmazione CSR 2023/2027, svoltisi nei mesi di ottobre-dicembre scorsi, a cui hanno partecipato tantissimi agricoltori e in sede di molteplici riunioni avvenute in presenza delle Associazioni di categoria, avevo preso l’impegno di risolvere la questione.

Ascolto, dialogo, costanza, impegno hanno permesso di ottenere la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte dell’Organismo Pagatore e, soprattutto, vedere riconosciuto un diritto e garantita la possibilità di partecipazione delle aziende agricole destinatarie dell’Intervento. Ancora una volta il Governo regionale si è mostrato vicino e al fianco degli agricoltori molisani».