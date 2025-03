Sportello Grim attivo al comune di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. L’amministrazione Contucci porta a conoscenza della cittadinanza del Comune di Montenero di Bisaccia, ovvero di tutti gli utenti con utenza attiva nel territorio comunale e paesi limitrofi, che, per venire incontro alle esigenze degli utenti e come richiesto dalla sindaca Simona Contucci, a partire da venerdì 28 marzo 2025 e ogni venerdì successivo, la Grim Scarl attiverà, in forma straordinaria, dalle ore 15 alle ore 18, un punto di accesso al pubblico, presso lo Sportello del Segretariato Sociale, ubicato al piano seminterrato

del Comune di Montenero di Bisaccia, accessibile dalle scalette esterne che separano l’edificio comunale dalla Scuola Primaria di Piazza della Libertà.

Lo sportello fornirà assistenza per:

Informazioni sui contratti di fornitura idrica;

Attivazioni volture e cessazioni utenze;

Fatturazioni e modalità di pagamento.

Pertanto, si invita l’utenza a recarsi presso lo sportello per qualsiasi necessità o a fissare un appuntamento contattando il numero 0874.19.19.702.