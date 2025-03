Biglietteria a singhiozzo

TERMOLI. Oggi, 1° marzo, si è verificato un disservizio presso la biglietteria della Sati che ha causato disagi notevoli ai numerosi utenti in attesa. A partire dalle 10 di questa mattina, il dipendente addetto alla gestione degli abbonamenti e dei biglietti non era presente in biglietteria. Un avviso lasciato dal dipendente stesso informava che la sua assenza era dovuta a una necessità di svolgere dei pagamenti, ma non veniva fornita alcuna indicazione su quanto tempo sarebbe durato l’intervento o quando il servizio sarebbe ripreso.

«Dalle 10 di questa mattina il dipendente che si occupa di fare gli abbonamenti e i biglietti non era presente, perché secondo un avviso lasciato da lui stesso era andato a svolgere dei pagamenti. Questo ha causato l’interruzione del servizio, lasciando molte persone in fila senza poter acquistare o rinnovare l’abbonamento.

La situazione ha creato parecchi disagi, soprattutto per gli studenti universitari, visto che gli abbonamenti si possono fare solo in biglietteria e non altrove, nemmeno al bar. Insomma, per ore non si è potuto fare nulla, e la gente è rimasta ad aspettare senza sapere quando il servizio sarebbe ripreso». Questa la segnalazione degli utenti.