TERMOLI. In riferimento all’articolo sull’imminente installazione di dissuasori in via Pepe, qualche lettore ha voluto dire la propria opinione.

«Vorrei sottolineare che la cittadinanza, purtroppo, a volte è costretta a trovare dei rimedi alternativi alla mancanza di nuovi parcheggi, nella zona centrale di Termoli e sul lungomare. Come dire, basta multare i cittadini e il gioco è fatto. Ottima politica dell’attuale amministrazione. Cordiali saluti».