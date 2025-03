Attacco all’autonomia regionale, Notarangelo: “A rischio le fasce più deboli”

CAMPOBASSO. “Credo sia necessario respingere l’avanzata di tutti quei falsi profeti che credono di poter decidere a distanza il futuro di un intero territorio. La campagna contro l’autonomia del Molise, che vede protagonisti anche nomi nazionali illustri come la giornalista Milena Gabanelli, fa leva su troppi pregiudizi e luoghi comuni, si basa su mere e fredde logiche ragionieristiche e non tiene per nulla conto delle gravi ripercussioni sociali derivanti dall’eventuale e per nulla auspicabile smembramento della nostra Regione”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo Notarangelo, segretario regionale di Sinistra Italiana.

“Non si tratta – aggiunge – di semplice campanilismo e nessuno nega le enormi difficoltà che affliggono da tempo questa terra, ma la soluzione prospettata con saccenza e qualunquismo da chi vive al di fuori della realtà molisana è peggiore del problema. Perché è innegabile che eventuali accorpamenti con una delle regioni limitrofe ci condannerebbe definitivamente alla marginalità economica e culturale. Una riforma che sarebbe dunque pagata a caro prezzo non certo da benestanti e privilegiati, ma dalle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione che si ritroverebbero con ancora meno servizi e tutele“.

“Più che a cancellare, improvvisamente e con un tratto di penna, storia e identità del territorio, bisogna preoccuparsi di rimuovere democraticamente una classe dirigente che per decenni ha fallito su tutta la linea e non ha saputo valorizzare le potenzialità di crescita di un Molise che merita senza dubbio una seconda possibilità”.

“Occorre intervenire – conclude Notarangelo – sui contenuti e non sul contenitore e tornare a costruire la regione con un approccio diverso, dal basso e investendo concretamente sulle sue innumerevoli bellezze e su politiche sociali innovative. Chi attacca l’autonomia, è giusto ribadirlo, mette innanzitutto a serio rischio il futuro di migliaia famiglie”.