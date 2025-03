TERMOLI. La visita della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha suscitato la reazione del centrodestra, con l’onorevole Elisabetta Lancellotta: «Ho ascoltato attentamente le parole della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, nella sua visita in Molise ufficialmente in un tour per il terzo settore, ma occasione per fare propaganda politica, quella dei due pesi e delle due misure.

Oggi si chiede un passo indietro del Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, in una vicenda per la quale lo stesso governatore si è detto pronto a chiarire la sua posizione, dimostrando il corretto svolgimento del suo ruolo.

Quante volte abbiamo assistito a polveroni mediatici, casi poi terminati in un nulla di fatto?

E dov’è Elly Schlein e dov’è il Pd quando a essere coinvolti in indagini sono i loro esponenti?

In ultimo la vicenda che ha portato all’arresto di Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e braccio destro del governatore De Luca.

Non mi sembra che il Pd abbia acceso un polverone un anno fa quando furono quattro gli esponenti del Pd arrestati al termine di un’indagine a Pozzuoli.

Sulla visita in Molise, la segretaria del Pd è arrivata per raccontarci che presteranno ascolto agli enti del Terzo Settore, muovendo critiche al Governo, dopo che hanno governato per i 14 anni precedenti la Nazione. Hanno però omesso di dire i risultati record di questo Governo, con 545 milioni di fondi stanziati dieci giorni fa proprio per gli Ats dal Governo Meloni. Certo, se non avessero buttato dalla finestra centinaia di miliardi per superbonus, reddito di cittadinanza, monopattini e banchi a rotelle avremmo fatto ancora di più».