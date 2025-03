Elezioni alle porte: «Occasione per un vero ricambio generazionale»

GUGLIONESI. Dopo l’indizione delle elezioni amministrative, fissate al 25 e 26 maggio, si espone il movimento “Guglionesi Futura”, da cui parte l’appello a partiti e associazioni che si apprestano in qualche modo comporre le Liste in vista delle prossime comunali: «Ormai la data è certa, quindi chiediamo loro, non solo di non deludere le aspettative di noi guglionesani.

Chiediamo e li preghiamo vivamente di adottare il famoso cambio generazionale che noi a Guglionesi auspichiamo, senza inventare scuse o trovare sotterfugi, di essere coerenti almeno in questa tornata elettorale, senza presentare i soliti nomi e i soliti noti, che da oltre 10,15,30,40 anni si sono presentati in diverse vesti e sotto diverse forme e non ha ordinato loro nessuno che devono ancora tentare e ritentare, provare e riprovare. Il cambiamento non è solo nelle idee, come sostiene qualche ‘ ben tempone ‘ della politica locale. Il cambiamento è nel rinnovare la classe politica locale, è saper guardare i tempi che cambiano e avere le capacità di fare non uno 1.000 passi indietro, per il bene di questa Comunità. Il basso livello politico, l’opportunismo, il personalismo hanno inaridito questa Comunità.

Chi è attendo alla politica a più livelli è consapevole e soprattutto ha conoscenza che il cambiamento nei comuni italiani lo stanno portando avanti i giovani amministratori, in fondo il futuro è in mano ai giovani. A Guglionesi la classe politica attuale cinquantenni, sessantenni non sono più alternativa e non possono rappresentare un rinnovamento, perché per tutto il tempo delle loro avventure amministrative non sono stati in grado di realizzare nulla e spesso i loro corti pensieri rappresentano e ci raccontano il reale livello della cultura politica e anche della loro preparazione. Con le dimissioni dell’ex sindaco Tomei, si è avuta la dimostrazione che la vecchia classe politica che sia di destra o di sinistra ha fallito, si è disintegrata. In fondo non hanno fallito i giovani, perché i giovani sono stati manovrati dai vecchi della politica.

Oggi è il momento del cambiamento, che noi guglionesani chiediamo con forza, e chiediamo ai vari Politici che hanno amministrato per anni ed anni che è arrivato il momento di fare dei passi indietro e vi diamo anche un consiglio grazie a voi Guglionesi non ha avuto più crescita, né futuro, non dobbiamo bocciarvi alle urne, e non vuol dire nulla che avete voti, l’intelligenza di chi fa politica sta nel capire e nel comprendere che bisogna consentire questo cambiamento e porre il vostro “Ego” da parte. Chiediamo come cittadini di diverse fasce d’età ai partiti Politici e ai gruppi di farvi portatori di questo cambiamento se realmente ci tenete a questo paese, e se realmente i partiti e gruppi che rappresentate, contino qualcosa ,Guglionesi ha bisogno di un reale cambio di passo, ci affidiamo a Guglionesi nel cuore e al Partito democratico, competitor naturali e soprattutto coerenti con i loro valori che facciano e mettano in campo la vera politica, quella del cambiamento».