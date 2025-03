Guglionesi alle urne: la campagna elettorale si accende tra voci e strategie

GUGLIONESI. Dopo un anno e mezzo di commissariamento, Guglionesi si prepara a tornare alle urne. Il 25 e 26 maggio i cittadini sceglieranno una nuova amministrazione, dopo le dimissioni dell’ex sindaco Antonio Tomei, eletto con la lista “Guglionesi nel cuore”. Tomei lasciò l’incarico nel febbraio 2024, a seguito di tensioni interne alla sua maggioranza che resero impossibile portare avanti l’amministrazione. Un passo indietro che aprì la strada al commissariamento del comune, durato fino ad oggi.

L’annuncio ufficiale delle elezioni ha solo confermato quello che, secondo molti, era già nell’aria: la campagna elettorale non si è mai fermata. “Le liste sono al lavoro dal giorno dopo le dimissioni di Tomei”, commenta un cittadino. E, in effetti, negli ultimi mesi il dibattito politico si è infiammato tra indiscrezioni, comunicati e strategie in costruzione.

Per strada e nei bar non si parla d’altro: secondo le voci, sarebbero in campo almeno cinque liste, tra divisioni interne e possibili perdite di voti che potrebbero rimescolare gli equilibri politici del paese. Il clima è teso e le strategie si fanno sempre più chiare.

Basta aprire i social per rendersene conto: il confronto è acceso, gli schieramenti si delineano e la corsa per il governo del paese è già entrata nel vivo. C’è chi accoglie con entusiasmo questo ritorno alle urne: “Finalmente si torna a votare! Speriamo in un’amministrazione capace di risollevare il paese dopo questo lungo periodo di commissariamento”. Il sentimento comune tra i cittadini è chiaro: il commissariamento sta per finire e Guglionesi ha bisogno di “rinascere dalle ceneri”.

Altri, invece, si mostrano più scettici: “La campagna elettorale? In realtà non è mai finita! Sono mesi che si parla più di nomi e strategie che di veri programmi per il paese”. Il dibattito si fa acceso anche sulle modalità dello scontro politico. “Sui social è già guerra aperta tra candidati e sostenitori. Ma alla fine, cambierà davvero qualcosa? Ho i miei dubbi”, osserva qualcuno. C’è anche chi preferisce mantenere un atteggiamento più prudente: “Aspettiamo di vedere i programmi prima di giudicare. Alla fine, servono fatti concreti, non solo parole”.

Un altro tema ricorrente tra i cittadini è la speranza che, con il nuovo sindaco o sindaca – magari per la prima volta nella storia di Guglionesi – tornino anche tutti i servizi essenziali, a partire dalla polizia municipale. “Abbiamo bisogno di un’amministrazione che riporti ordine e servizi alla comunità”, si sente ripetere tra la gente.

Negli ultimi mesi sono uscite allo scoperto delle liste, possibile che saranno quelle che andranno al voto? Guglionesi progressista, Progetto comune per Guglionesi, Senza di voi non ce la facciamo, sono i nomi più gettonati sui social. Il Pd e Guglionesi nel cuore ci saranno? Ai posteri l’ardua sentenza.

In attesa che le liste vengano ufficializzate e che la campagna elettorale entri nel vivo, l’unica certezza è che Guglionesi si prepara a una sfida elettorale che promette di essere combattuta.

Alberta Zulli