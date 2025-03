In Molise si voterà solo a Guglionesi: alle urne il 25 e 26 maggio

GUGLIONESI. In Molise, l’unico comune interessato dalle elezioni amministrative del 2025 sarà Guglionesi, in provincia di Campobasso. La tornata elettorale si terrà domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale ballottaggio previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno. Il comune tornerà anticipatamente alle urne a seguito delle dimissioni dell’ex sindaco Antonio Tomei, avvenute nel 2023, che hanno portato al commissariamento del municipio. Tomei si era dimesso in seguito a una crisi politica interna alla maggioranza, che aveva reso impossibile la prosecuzione dell’amministrazione comunale.

Le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate, con i seggi aperti domenica dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7 alle 15.

Decreto-legge per le consultazioni elettorali del 2025

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali del 2025.

Tra le principali novità introdotte, le votazioni si svolgeranno su due giorni, domenica e lunedì, anziché in una sola giornata, sia per le elezioni amministrative che per i referendum. Inoltre, sono state stabilite regole precise per lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali e referendarie, comprese le modalità di scrutinio delle schede e la ripartizione delle spese. Potranno partecipare ai referendum anche coloro che, per studio, lavoro o cure mediche, si trovano temporaneamente domiciliati in una provincia diversa dalla propria residenza. Il decreto prevede anche il potenziamento del Sistema Informativo Elettorale (Siel) del Ministero dell’Interno e la possibilità per gli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa di sottoscrivere le liste di candidati con firma elettronica qualificata.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inoltre informato il Consiglio dei Ministri sulle date delle elezioni amministrative e sull’eventuale abbinamento con le consultazioni referendarie. L’intenzione è quella di convocare i comizi per i cinque referendum abrogativi in concomitanza con il secondo turno delle amministrative, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e limitare l’interruzione dell’attività didattica nelle scuole sedi di seggio.