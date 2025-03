Nasce “Petacciato in buone mani”: vogliamo far risorgere lo spirito del 2017

PETACCIATO. A seguito delle dimissioni dei tre assessori comunali del comune di Petacciato, e’ stato costituito un nuovo gruppo consiliare denominato “Petacciato in buone mani”, composto dai consiglieri comunali Federica Capodaglio, nominata capogruppo, Lucia Marchesani, Ida Romandino, Giuseppe Greco ed Egidio Di Lena.

Tutti eletti nell’unica lista presente alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Petacciato di giugno 2024.

«Attraverso il proprio capogruppo dichiarano che “il nuovo gruppo intende collocarsi all’opposizione della maggioranza residua, e lo farà con fermezza e senza sconti.

Intendiamo far risorgere lo spirito con il quale nel 2017 abbiamo dato vita non solo ad una lista, ma ad un senso di appartenenza, di condivisione, di inclusione e partecipazione.

La nostra decisione di uscire dalla maggioranza che, probabilmente, non tutti hanno avuto modo di comprendere fino in fondo, diventerà chiara e inequivocabile nei prossimi mesi quando con la nostra azione politica riusciremo a dimostrare l’inadeguatezza di questo sindaco, rivelatosi privo delle necessarie qualità per guidare il nostro comune.

Il nome scelto per il gruppo rievoca quello della lista “Il Molise in buone mani” nella quale è stato eletto consigliere regionale Roberto Di Pardo.

Ed è a lui che vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà per l’attacco vile e vergognoso subito nei giorni scorsi con la diffusione della ormai nota lettera anonima fatta vigliaccamente circolare in paese.

Solidarietà che estendiamo anche a tutti gli altri nomi citati nella medesima.

Ci ispireremo a quel buon governo che dal 2017 ha cambiato il volto del nostro comune, che si è visto destinatario di tanti finanziamenti che si sono tradotti in tante opere pubbliche.

Ed è solo grazie a quelle risorse che ancora oggi si può pensare di fare altro.

Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro con tutti coloro che in questi anni ci hanno mostrato stima, fiducia e affetto, che non ci hanno fatto mancare neppure nelle ultime settimane.

E’ con loro che vogliamo ripartire, nella certezza che presto il nostro comune tornerà ad avere una guida preparata, competente e coerente con ciò che dice e ciò che fa.

Non un uomo solo al comando, ma un leader riconosciuto dagli altri come tale, dentro e fuori i confini comunali».