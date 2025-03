Notarangelo contro Roberti: “O chiarisce o si dimette”

CAMPOBASSO. «Alla luce di ciò che è accaduto ieri in Consiglio regionale e considerata la mancata disponibilità da parte del Governatore di chiarire, così come richiesto da noi delle opposizioni, pubblicamente i fatti nei quali si trova suo malgrado coinvolto, credo sia doveroso ed inevitabile a questo punto chiedere le dimissioni dello stesso dalla carica di presidente della Giunta regionale del Molise e sono convinto che l’intera minoranza di Palazzo D’Aimmo condividerà tale richiesta». Così Vincenzo Notarangelo di Sinistra italiana, dopo la mancata disponibilità di Roberti di chiarire la sua posizione in merito all’indagine della Dda di Campobasso.

«Il presidente Francesco Roberti è innocente fino a prova contraria e la giustizia deve come sempre fare il suo corso, ma politicamente – in assenza dei dovuti e auspicabili chiarimenti – la sua è una posizione che diviene sempre più insostenibile. È un problema di credibilità e trasparenza delle istituzioni, senza dimenticare il diritto dei molisani ad essere guidati da una figura che possa dedicarsi con la giusta serenità ed in modo esclusivo alle tante, drammatiche, problematiche che affliggono il nostro territorio- continua Notarangelo- Esprimo solidarietà al consigliere Andrea Greco, colpevole solo di svolgere legittimante il suo ruolo e di pretendere un confronto su un tema così importante. Il Molise non può certo permettersi, con le emergenze attuali, di assistere nei prossimi mesi a sedute del Consiglio regionale come quella tenutasi ieri mattina a Campobasso».