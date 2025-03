Politiche di genere e sociali, Roberta Mori incontra le amministratrici molisane

CAMPOBASSO. L’avvocata Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Democratiche, torna a dialogare su politiche sociali e di genere con le donne molisane. L’incontro, promosso dalle Consigliere regionali del PD, Alessandra Salvatore e Micaela Fanelli (quest’ultima anche delegata nazionale delle Donne Democratiche, insieme a Candida Stellato) e dalla Conferenza delle Donne Democratiche del Molise, coordinate dalla portavoce regionale Manuela Vigilante, è previsto per sabato 22 marzo alle ore 10.30, nella sala biblioteca “Lello Lombardi” del Consiglio regionale del Molise.

Roberta Mori sarà in collegamento da remoto.

“A distanza di un anno il confronto tra noi amministratrici sarà utile per fare tesoro delle reciproche esperienze maturate e delle azioni messe in campo in questi 12 mesi dall’ultima tavola rotonda su due temi che, in questo periodo così complesso e di grandi fragilità sociali, ci stanno particolarmente a cuore: le politiche di genere e le politiche per il sociale.

Portare in ogni angolo della nostra regione quella visione femminile delle politiche pubbliche di cui abbiamo parlato con la portavoce Mori a marzo del 2024 è ancora la nostra missione, perché siamo sempre più convinte che le donne (ancora troppo poche ai vertici delle Istituzioni) hanno idee e prospettive in grado di dare risposte concrete ed efficaci a disuguaglianze, discriminazioni e ingiustizie sociali.

Proveremo a calendarizzare incontri periodici con tutte le amministratrici che vorranno partecipare, al di là del colore e dell’appartenenza politica. Per questa ragione l’incontro di domani, sabato 22 marzo, così come quello di un anno fa, è aperto a tutte le amministratrici che vorranno dare il loro contributo per costruire comunità in cui le donne possano decidere del loro percorso di vita, senza condizionamenti o costrizioni, e scegliere, magari, anche di impegnarsi in politica e/o nelle Istituzioni”.