Primari al San Timoteo, «Il puzzle si sta completando»

TERMOLI. Più volte, negli ultimi mesi, il consigliere regionale delegato alla sanità, Roberto Di Pardo, ha sottolineato lo sforzo portato avanti dalla cosiddetta filiera istituzionale, specie nell’opera di rafforzamento dell’ospedale San Timoteo a Termoli.

Sulla scorta della notizia diffusa ieri dall’Asrem, riguardo il nuovo primariato che partirà dal 2 aprile col dottor Gianludovico Magri al reparto di Cardiologia di viale San Francesco, l’esponente di maggioranza ha così commentato: «Pezzo dopo pezzo, il puzzle si va completando. Cardarelli, San Timoteo e Veneziale stanno tornando ad essere punti di riferimento per i molisani e non solo.

Resta ancora tanto da fare ma, è innegabile, l’inversione di tendenza è evidente. Dopo anni che da Roma, in accordo con il governo regionale, cancellavano e chiudevano gli ospedali. Dopo anni di completa assenza a Roma di chi avanzasse richieste sulla sanità per il Molise, finalmente si torna a fare concorsi per primari e “ridare ossigeno” alla nostra sanità: +45 milioni per 2 anni; + 20 milioni a partire da 2025 (strutturale)».