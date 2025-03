Primiani su Pnrr: «A che punto è lo stato di attuazione dei progetti?»

CAMPOBASSO. «L’allerta lanciata da Open Polis sulla base degli ultimi dati reperibili tramite il portale Open Pnrr è serissima e non va sottovalutata: al sud si riscontrano enormi difficoltà nella realizzazione delle opere finanziate tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questo è importante capire a che punto è lo stato di attuazione dei progetti in Molise. In tal senso, ho depositato una interpellanza urgente affinché la Giunta regionale faccia chiarezza sul tema, ma soprattutto per scongiurare che tante risorse vadano perse. Parliamo di milioni e milioni di euro». Così il consigliere regionale Angelo Primiani sugli investimenti Pnrr.

«Stando agli ultimi dati disponibili, sono in gioco solo per il Molise 6,2 miliardi di euro, per un totale di 2972 progetti, ma i pagamenti risultano fermi al 15%. Risorse che aspettano di essere spese su temi importanti come la digitalizzazione (808,4 milioni); scuola, università e ricerca (305,4 milioni); impresa e lavoro (127,9 milioni); cultura e turismo (38,1 milioni); inclusione sociale (77,1 milioni); infrastrutture (2,3 miliardi); transizione ecologica (2,5 miliardi) e salute (102,5 milioni)- prosegue Primiani- Un corretto, tempestivo e adeguato utilizzo di queste risorse rappresenta per regioni come la nostra, fortemente colpite dallo spopolamento, uno strumento imprescindibile per risollevare lo stato economico, sociale e produttivo del territorio. È indispensabile comprendere quindi quali sono i progetti in atto, lo stato attuativo delle gare e gli affidamenti dei lavori con l’obiettivo di adottare subito misure volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.

In considerazione di questi aspetti, credo sia necessario che il presidente Roberti fornisca dettagli precisi sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al Pnrr di competenza della Regione Molise, sulle risorse ad oggi “messe a terra” e su quali siano le intenzioni della Giunta riguardo agli atti o provvedimenti amministrativi da adottare per garantire la realizzazione degli interventi previsti nei tempi utili.

La trasparenza e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse del Pnrr sono fondamentali per assicurare un orizzonte di sviluppo al Molise, evitando il rischio di perdere un’opportunità storica per il rilancio dell’intera regione».