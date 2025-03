Revisori dei conti Regione Molise: estratta la terna dei nomi

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha provveduto a estrarre la terna dei nominativi dei Revisori dei conti della Regione Molise.

In particolare, sono stati estratti dall’elenco dei nominativi degli idonei a tale incarico i signori Vincenzo Rutigliano, Agatino Lipara e Pietro Landi. La nomina avverrà con atto del Presidente del Consiglio regionale previa verifica dei requisiti posseduti.

Sono stati altresì selezionati con le stesse modalità altri tre nominativi di idonei per l’eventuale sostituzione in caso di rinuncia degli effettivi o dell’accertamento del loro non possesso dei requisiti previsti dalla legge: Sergio Tempo, Simone Paoloni e Lucia Romano.