Si dimette il presidente del circolo dem a Guglionesi

GUGLIONESI. A due mesi, ormai, dalle elezioni amministrative e a cinque settimane dalla presentazione delle liste, si consuma uno scacco nel Pd, a Guglionesi. Si è dimesso il presidente del circolo, Pasquale Marcantonio.

Un fulmine, ma non così a ciel sereno, che evidenzierebbe la crisi del Partito democratico in questa fase cruciale.

Così la pensa il coordinamento di Guglionesi Futura.

«Era da tempo che si rincorrevano voci che a Guglionesi ci fossero due Pd, oggi apprendiamo via social che il presidente del circolo si è dimesso. In questi messi abbiamo visto ripetere in tutte le lingue da parte della segreteria, che la comunità e la politica locale a Guglionesi hanno bisogno di unità e finora abbiamo apprezzato dall’esterno il lavoro svolto dal Partito democratico, un partito che da tempo era scomparso o meglio eclissato, abbiamo apprezzato negli ultimi tempi che il Partito democratico aveva riconquistato la scena, mettendo in atto una serie di politiche volte al comunità e al futuro del nostro Paese, un Partito democratico capace di dialogare con tutti. E non chiuso su stesso come in precedenza. Oggi apprendiamo via social delle dimissioni del presidente, il quale parla di mancata unità.

È evidente che i motivi non sono adducibili alla mancata unità, ma hanno detto i ben informati vicini al presidente e davanti al bar questa mattina, che i motivi reali sarebbero legati alle candidature alla carica di sindaco. Siamo curiosi ora di vedere ciò che succederà sul piano politico locale e soprattutto vedere se il Pd o meglio i due Pd saranno competitor alle prossime comunali. Se così fosse è evidente che il messaggio unitario è di ricambio auspicato dal Partito democratico in ogni luogo e detto in pubblica piazza anche dal presidente, sia ancora ancorato a dinamiche ostative e forse deve avere il coraggio a Guglionesi di dare un vero e proprio colpo di spugna a determinati personaggi che orbitano al proprio interno. In ogni modo sottolineiamo che la storia si ripete ed è la stessa messa in atto a Termoli dai vecchi “Volponi”, ma a Guglionesi abbiamo una differenza notevole rispetto a Termoli, che l’attuale Pd piace agli elettori. Noi di Guglionesi Futura auspichiamo che il Partito democratico trovi la quadra, ma sappiamo bene che sarà cosa ardua e difficile, visto che qualcuno vicino all’ex presidente auspicava una scissione già da tempo».