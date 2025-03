«Su Medicina si cambia: formazione sulla base del merito»

TERMOLI. “Siamo soddisfatti per l’approvazione in via definitiva, oggi nell’Aula della Camera, della legge che delega il Governo a procedere con la revisione del sistema di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria”, lo dichiara Elisabetta Lancellotta, deputato di Fratelli d’Italia e componente della XII Commissione Affari Sociali.

“Una riforma importante che darà libero accesso ai corsi di laurea magistrale di queste facoltà, consentendo di eliminare la barriera della selezione iniziale, il cosiddetto test Tolc, che troppo spesso non ha consentito ai nostri studenti di scegliere un percorso per il quale erano invece vocati. Resta un numero programmato, ma con una valutazione al primo semestre, sulla base della quale i ragazzi potranno dimostrare le competenze acquisite e, di conseguenza, confermare la propria vocazione e proseguire nel percorso universitario prescelto”, continua il deputato di Fratelli d’Italia.

“L’obiettivo del Governo e della maggioranza parlamentare resta quello di formare, sulla base del merito e non del ‘caso’, tanti giovani professionisti per il potenziamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale”, conclude