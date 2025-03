Verso il voto a Guglionesi: «Bivio decisivo tra futuro possibile e declino inarrestabile»

GUGLIONESI. Sempre più effervescente il clima politico a Guglionesi. Come dimostra l’intervento del già sindaco, Giuseppe Vaccaro: «La data fissata per le prossime elezioni comunali trova del tutto impreparata una logora classe politica locale che, conscia del proprio fallimento, schiva il dibattito aperto. Si preferisce celebrare la solita liturgia del trasformismo, nascondendo la polvere sotto il tappeto, ovvero le evidenti responsabilità, al fine di rigenerarsi sotto mentite spoglie.

Tale vicenda può essere descritta ricorrendo al detto “se un clown si trasferisce in un palazzo non diventa re, ma è il palazzo che diventa un circo!”.

Il commissariamento dell’Ente, ancor più traumatico poiché avvenuto dopo soli nove mesi dal responso elettorale, esigeva quantomeno un chiarimento pubblico. Eppure quella classe politica, rea di aver tradito i propri elettori per meri interessi di parte, non ha inteso intraprendere nei loro confronti alcuna azione riparatrice.

Forse un rapido e breve commissariamento è stata ritenuta utile ad impedire quel che sarebbe emerso, ovvero i risultati di una politica refrattaria al bene comune e solo attenta agli interessi personali. E invece il commissariamento ha favorito l’apertura del vaso di Pandora, facendo affiorare condotte omissive di cui la pubblica opinione è venuta a conoscenza.

Ad aggravare ancor più un quadro di per sé desolante, i recenti episodi legati a infiltrazioni mafiose stanno allarmando l’opinione pubblica del basso Molise poiché sembrerebbero interessare anche il nostro territorio comunale.

Qual è il punto in comune di tutte queste vicende? Nonostante la connotazione di gravità, tutto avviene senza che i soggetti chiamati in causa o sfiorati dalla vicenda operino un doveroso chiarimento.

Quel che emerge è il fallimento di un’intera classe politica, senza alcuna distinzione, pur nella consapevolezza che le singole responsabilità hanno una gradualità specifica proporzionata al ruolo rivestito nelle singole vicende. Tuttavia, come spesso accade, le responsabilità risiedono anche nel contegno omissivo, ovvero nel non aver denunciato o impedito l’accadimento di alcune situazioni equivoche.

Nel corso degli anni ’80, al termine di un lungo protrarsi di commissariamenti, la politica comprese di dover guardare al futuro, affidando anche a giovani politici la guida del paese. In quell’occasione una coalizione larga, fattiva e propositiva, traghettò la comunità verso una nuova stagione di partecipazione e di lusinghieri traguardi.

Non sembrano oggi esserci i presupposti di allora, nel momento in cui si rispediscono al mittente, con l’alibi di un falso anonimato, gli appelli a vario genere lanciati dai tanti giovani.

Eppure occorre favorire un sicuro rinnovamento, nei volti e nei contenuti, di un’azione amministrativa che sia trasparente e volta alla realizzazione del bene comune.

Gli intenti degli interessati detrattori è quello di rubare il futuro dei giovani, procrastinando una longevità politica segnata, ahimè, dagli insuccessi, le cui conseguenze hanno gravato sulla collettività.

Ma si è a un bivio decisivo, la cui scelta è tra un futuro possibile ed un declino inarrestabile.

Sulla base dell’esperienza maturata in un trascorso politico-amministrativo, faccio un personale appello a coloro (tanti) con cui ho condiviso percorsi ed esperienze senza sacrificare le differenze e le sensibilità, anzi valorizzandole. Occorre uno sforzo per unire coloro che condividono analisi e rimedi atti a contrastare l’attuale situazione e favorire la partecipazione dei tanti giovani competenti e vogliosi di dare il proprio contributo in questo momento topico della vita cittadina. Aiutati e supportati dalle conoscenze ed esperienze dei più anziani che devono garantire loro un adeguato supporto. Contribuendo con l’esempio e concretamente a ripristinare la trasmissione generazionale che sola può far vivere tradizione ed innovazione evitando demagogiche derive giovanilistiche.

Dunque, il mio appello è quello dell’unità. Mettendo in comune le vostre risorse per presentare agli elettori un’offerta politica adeguata, seria, convincente, affidabile, favorendo la partecipazione al voto democratico e per poter contrastare un’eventuale diserzione alle urne.

Ai giovani consiglio di non fermarsi alla sola denuncia, ma occorre sporcarsi le mani, scendere in campo rivendicando il proprio ruolo partendo da visioni nuove e scegliendo nel contempo da che parte stare.

Il ricorso al paventato astensionismo favorirà proprio quella classe politica che oggi conta su tale fenomeno. Le conseguenze saranno le solite: un esito elettorale favorito da clientele, false promesse e ricatti, condizionato più dalle “famiglie” che dalla bontà di una squadra e del relativo programma.

Il mio appello ai guglionesani in vista delle prossime elezioni comunali è di “guardare con il cuore (quello vero e pulsante) perché agli occhi sfugge l’essenziale”.

Solo uniti ce la possiamo fare».