Ilia Pellegrini: dermopigmentazione e trucco permanente a Termoli

Ilia Pellegrini – your personal permanent make up, è un centro specializzato in dermopigmentazione di Termoli. Esegue servizi di dermopigmentazione, trucco permanente labbra, occhi e sopracciglia, laminazione ciglia e sopracciglia e fine line tattoo (piccoli tatuaggi).

L’attività rispecchia molto la personalità della titolare, Ilia Pellegrini, specializzata in tatuaggi per sopracciglia e labbra, con una solida formazione nel restauro.

Chi è Ilia Pellegrini

Ilia Pellegrini è una professionista dell’arte e dell’estetica. Si definisce esteta per natura e la bellezza è sempre stata al centro del suo mondo. I suoi studi partono infatti dal liceo artistico, per poi proseguire nel restauro. Ha lavorato per diversi anni nella patria del Rinascimento, e della bellezza, ossia Firenze, e ha avuto l’occasione di toccare con mano, letteralmente, le opere più significative della nostra cultura artistica.

Dopo aver chiuso l’esperienza come restauratrice, decide di intraprendere una strada completamente nuova, ma che l’avrebbe comunque tenuta legata al bello: diventare dermopigmentista. Studia in diversi centri di formazione italiani e, nel 2024 realizza il sogno di aprire un’attività tutta sua a Termoli.

Si prende cura delle persone attraverso un ascolto attivo delle esigenze dei clienti, uno studio attento del viso e una percorso step by step che consente a ognuno di avere sempre consapevolezza del lavoro che si sta svolgendo e di decidere passo a passo come proseguire per ottenere il risultato desiderato.

Per Ilia Pellegrini il lavoro è passione e lo svolge creando un rapporto di fiducia e collaborazione.

I servizi del Centro specializzato in dermopigmentazione

Il centro Ilia Pellegrini propone diversi servizi che hanno l’obiettivo di restituire al volto la simmetria, la bellezza e l’espressività che meritano.

Si può effettuare:



– dermopigmentazione: tecnica estetica che consiste nell’introduzione di pigmenti biocompatibili nello strato superficiale della pelle per correggere, valorizzare o ricostruire tratti del viso e del corpo;



– laminazione ciglia e sopracciglia: trattamento estetico che nutre, rinforza e modella i peli naturali, donando loro una curvatura definita, maggiore spessore e un aspetto più sano e lucente;



– trucco permanente e semipermanente sopracciglia, labbra e occhi: tecnica di dermopigmentazione estetica che permette di definire e valorizzare i tratti del viso attraverso l’inserimento di pigmenti bioriassorbibili nello strato superficiale della pelle. L’effetto è naturale e duraturo e riduce la necessità del trucco quotidiano.



– fine line tattoo: realizzazione di tatuaggi raffinati e delicati, dai tratti leggeri e poco invasivi.

Grazie alle sue competenze da restauratrice, alla conoscenza approfondita dei pigmenti e alle capacità artistiche e di disegno, Ilia Pellegrini realizza lavori unici. I risultati sono armoniosi e con un effetto naturale. I trattamenti vengono effettuati con tecniche avanzate e strumenti all’avanguardia che assicurano sedute indolore ed efficaci.

Cosa sapere su dermopigmentazione, trucco permanente e laminazione

I trattamenti proposti dal centro Ilia Pellegrini sono diventati popolari negli ultimi anni, ma ci sono ancora alcuni dubbi sulle tecniche e sulle conseguenze che hanno sul corpo.

A tal proposito, Ilia Pellegrini desidera rispondere ad alcune domande frequenti, al fine di informare correttamente le persone interessate a questo tipo di servizi estetici.



– Qual è la durata dei trattamenti?

Sebbene si utilizzi la parola “permanente” per il trucco, ogni intervento che riguarda l’utilizzo di pigmenti per armonizzare e migliorare parti del viso, ha una durata limitata, che va dai 6 mesi ai 3 anni. Non c’è un tempo preciso perché ogni pelle ha le proprie caratteristiche.

– Quali pigmenti si utilizzano?

Il centro utilizza solo pigmenti a base naturale, che non sono dannosi per la pelle.

– Gli interventi sono dolorosi?

La soglia del dolore è differente da persona a persona. In generale però questi trattamenti sono indolore, perché si lavora nella parte superficiale della pelle e con aghi molto piccoli.



– Come si svolge il trattamento?

Il centro “Ilia Pellegrini” utilizza un metodo step by step. Il primo step è la consulenza gratuita, che prevede una conversazione approfondita con il cliente, un’analisi del viso per valutare il tipo di intervento e la pianificazione del percorso. Nessun trattamento si svolge in un unico incontro, ma si decidono i tempi e il numero di sedute con il cliente, anche per valutare l’effetto finale con la dovuta attenzione.

Ilia Pellegrini è a disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta informazione sui trattamenti.

