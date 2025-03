SAN MARTINO IN PENSILIS. Ultimi giorni per iscriversi al Campionato di Potatura dell’Olivo “L’Arte del Potare Molisano”. C’è tempo fino al 28 marzo 2025 per iscriversi alla XIX edizione del Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo allevato a vaso policonico, in programma il 3 aprile 2025 a San Martino in Pensilis, presso l’Azienda Agricola Marina Colonna. L’evento, organizzato dall’Arsarp – Ufficio Olivicolo di Larino, rappresenta un’importante occasione formativa e divulgativa per tutti gli operatori del settore.

Il numero massimo di partecipanti è limitato a 60 iscritti; quindi, è fondamentale inviare la propria adesione entro la scadenza prevista. Le domande di iscrizione, compilate secondo il fac-simile disponibile sul sito www.arsarp.it o sulla pagina Facebook dell’ente, devono essere inviate via e-mail a dopomolise@arsarp.it o consegnate a mano presso la segreteria dell’ufficio olivicolo di Larino.

La manifestazione si concluderà con la premiazione dei vincitori presso il ristorante La Manna di Montorio nei Frentani. Per informazioni: Arsarp – Ufficio Olivicolo di Larino: 0874 822840 – 0874 824557; mail: dopomolise@arsarp.it.