Arena del Mare: Alessandra Amoroso live il 7 giugno

TERMOLI. Anche quest’anno l’Arena del Mare promette grandi nomi. Il 7 giugno, a calcare il palco termolese sarà Alessandra Amoroso, la celebre cantante salentina che ha conquistato il cuore di milioni di persone con la sua voce unica e la sua incredibile energia sul palco. Dopo aver dominato le classifiche italiane con il suo talento e la sua passione, Alessandra è pronta a tornare in grande stile con il suo attesissimo Summer Tour 2025. La “Data Zero” di questo tour si terrà il prossimo 7 giugno all’Arena Del Mare di Termoli, un evento che promette di essere indimenticabile.

Alessandra, che ha iniziato la sua carriera musicale vincendo l’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha sempre mantenuto un legame speciale con il suo pubblico. La sua carriera è segnata da successi straordinari, che l’hanno portata a calcare i palcoscenici più importanti d’Italia e a raccogliere numerosi riconoscimenti. Con una carriera che conta ormai decine di dischi d’oro e di platino, Alessandra è una delle artiste più amate e rispettate del panorama musicale italiano.

Il Summer Tour 2025 segna il ritorno della cantante ai grandi concerti estivi, dopo il successo del suo ultimo album e del tour indoor. Questo nuovo tour promette di essere un’esperienza ricca di energia, emozioni e momenti speciali. Alessandra Amoroso, che ha sempre regalato ai suoi fan performance straordinarie, questa volta si prepara a presentare sia i suoi più grandi successi che i nuovi brani che stanno conquistando il pubblico.

La tappa di Termoli sarà l’occasione ideale per vedere in anteprima lo spettacolo e vivere un’esperienza unica insieme all’artista. Un’opportunità rara per assistere a un concerto che darà il via a una lunga serie di date estive. I fan avranno così l’occasione di essere i primi a vivere l’emozione di un live di Alessandra Amoroso in una location mozzafiato, tra le onde del mare e l’atmosfera del tramonto.

I biglietti per il concerto sono già disponibili sui circuiti di vendita online e presso i punti vendita autorizzati. L’evento è organizzato da Friends & Partners e Assoconcerti, con la collaborazione di Sandrina & Family, assicurando una produzione di alta qualità per quello che si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate 2025.

Non resta che prepararsi per una serata che si prevede ricca di emozioni, con Alessandra Amoroso pronta a far sognare il pubblico di Termoli e di tutta Italia, unendo la sua musica al fascino del mare e dell’estate.