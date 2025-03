Termoli Musica: pianoforte a quattro mani col duo Nicora-Baroffio

TERMOLI. Domenica 30 marzo, presso l’Auditorium di via Elba, alle ore 18, si terrà il concerto Tra Francia e Germania, con Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio (pianoforte a quattro mani). Il programma prevede brani di C. Chaminade, M. Ravel, C. Debussy, R. Schumann, J. Brahms.

Chiara Nicora si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Firenze con il massimo dei voti. Studia con S. Perticaroli, A. Lonquich, L. Romanini e M. Mika. Si diploma in clavicembalo sotto la guida di Laura Alvini presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino e frequenta corsi e seminari di fortepiano, cembalo e musica da camera tenuti da C. Banchini, R. Gini, M. Henry, C. Chiarappa ed E. Fadini. Svolge attività concertistica sia come pianista che come cembalista collaborando con vari gruppi e orchestre da camera quali Milano Classica, l’Orchestra Guido Cantelli, il Coro e Orchestra Ars Cantus, Il Viaggio Musicale, I Solisti di Pavia, l’Ensemble concertante d’archi della Scala, l’Orchestra Verdi, I Pomeriggi Musicali, con cui ha suonato in varie città italiane ed estere anche in qualità di solista. Ha collaborato con E. Dindo, P. Borgonovo, F. De Angelis, F. Biondi, O. Dantone, C. Chiarappa, M. Fornaciari, M. Mecelli, B. Cavallo e ha suonato in duo con L. Alvini. Ha inciso per le case discografiche Bongiovanni, Map e Frame, Urania suonando su strumenti originali. Si è laureata in discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo (DAMS) presso l’Università di Bologna conseguendo il massimo dei voti e la lode e in Musica da Camera presso il conservatorio di Como. Inoltre si è diplomata in Musicoterapia presso “la Cittadella” di Assisi. È docente di pratica pianistica presso il Conservatorio di Novara.

Ferdinando Baroffio si diploma in pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. In seguito partecipa al corso di perfezionamento triennale dell’Accademia “G. Marziali” di Seveso tenuto da Bruno Canino e collabora alle classi di musica da camera di M. Sirbù, C. Chiarappa, D. Shafran e di G. Cambursano. Nel 1993 segue la Maisterklasse di pianoforte al Conservatorio di Berna e partecipa a un corso di perfezionamento tenuto da Pier Narciso Masi. Classificatosi ai primi posti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, svolge attività concertistica in Italia e all’estero suonando, sia come solista che in formazioni cameristiche, per prestigiose Associazioni Musicali (G.O.G., Gioventù Musicale, Musica Rara, Incontri col Maestro, Asolomusica, Agimus, Schlosskonzerte-CH, Adiam-FR, La Biennale di Venezia, Asam, Settimane musicali di Stresa). Dal 2005 collabora con produzioni teatrali realizzando musiche originali di scena per vari spettacoli (per le produzioni Vaticane e per il teatro Filodrammatici di Milano). Ha scritto le musiche per la serata-evento per la celebrazione dell’anniversario della Costituzione Italiana nella sala dei 500 a palazzo Vecchio di Firenze alla presenza del Capo dello Stato in trasmissione diretta su RAI 1. È docente di pianoforte presso la Scuola Media Anna Frank di Varese.