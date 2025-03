Vincenzo Magnati e Brand brillano al campionato italiano di addestramento canino

TERMOLI. Si è concluso con successo il Campionato Italiano di Addestramento per tutte le razze canine, che si è svolto dal 21 al 23 marzo a Montecchio, con la partecipazione di ben 107 binomi provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti dell’evento, il pluripremiato addestratore Vincenzo Magnati ha rappresentato con orgoglio Termoli, portando al 6° posto il suo affiatato binomio con il Pastore Tedesco Brand. Un risultato significativo, considerando l’alto livello della competizione.

Questo piazzamento consente a Magnati e Brand di ottenere la prima qualifica per accedere ai Campionati del Mondo, che si terranno a ottobre in Slovenia. Un traguardo ambizioso, ma alla portata di una coppia così ben affiatata.

Il prossimo appuntamento per Magnati sarà a metà maggio, con il Campionato Italiano riservato ai Pastori Tedeschi, dove punta a consolidare ulteriormente il suo successo e arricchire la già prestigiosa bacheca di trofei e medaglie.

Non solo sport, però. Magnati, pur non essendo originario di Termoli, ha dimostrato grande affetto per la città, diventando un punto di riferimento nella cinofilia italiana. Il suo impegno si estende anche alla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla fondovalle del Sinarca, dove ha segnalato situazioni di degrado dovute ad atti di inciviltà.

Termoli è fiera di avere Vincenzo Magnati e il suo team come ambasciatori di talento, passione e rispetto per il territorio.