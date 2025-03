Dal San Timoteo all’Asrem, «Stiamo rafforzando presidi e offerta della sanità pubblica molisana»

TERMOLI. L’occasione dell’inaugurazione del nuovo Poliambulatorio Asrem in via del Molinello è stata colta anche per dare informazioni di più ampio spettro, da parte dei vertici Asrem e del presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti.

“Con la riorganizzazione di questa struttura abbiamo restituito un servizio al territorio, evitando ai cittadini gli spostamenti a cui, da tempo, erano abituati – il commento del Presidente Francesco Roberti – È da circa venti anni che mancava il senso di sanità a Termoli e nel Basso Molise, un concetto che stiamo ricostruendo con fatti concreti: nuovi spazi, nuovi macchinari e medici di grande esperienza. Quanto stiamo facendo per la sanità, comunque, è solo un punto di partenza, finalizzato a rendere efficiente, efficace e di qualità il nostro comparto sanitario”.



“Prima dell’inaugurazione dei nuovi Ambulatori di via del Molinello, siamo stati all’ospedale ‘San Timoteo’ per un confronto col nuovo Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia, il dottor Gianludovico Magri, con il quale abbiamo visto da vicino i nuovi macchinari che saranno a disposizione del reparto, altro fiore all’occhiello dell’Ospedale San Timoteo”.