Al via i playoff di serie C: Termoli Pallavolo al PalaSabetta

TERMOLI. La Termoli Pallavolo di coach Del Fra è pronta per la fase decisiva della stagione! I nostri ragazzi, protagonisti del campionato di Serie C, si preparano ad affrontare i playoff in un mini girone che decreterà le due squadre finaliste.

Come funzionano i playoff?

Le quattro migliori squadre della prima fase del campionato si sfideranno in un girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Al termine di queste partite, le prime due classificate accederanno alla finale. Ogni gara sarà fondamentale e ogni punto potrà fare la differenza!

Il primo appuntamento è oggi alle 18:00 al PalaSabetta:

Occhionero Termoli Pallavolo vs ASD Pallavolo Montesilvano

Dopo il sogno sfumato per un soffio lo scorso anno, la squadra ha bisogno di tutta la concentrazione sul parquet. Ma un aiuto determinante può arrivare anche dal pubblico! Il sostegno dei tifosi sugli spalti può fare la differenza, diventando il vero “giocatore in più”.Sul profilo social della squadra, tutto l’entourage lancia un appello ai tifosi: “Abbiamo bisogno di voi! Riempite il PalaSabetta e fate sentire tutto il vostro tifo per spingere i ragazzi verso la vittoria!”

Michele Trombetta