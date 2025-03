La domenica del volley termolese

TERMOLI. Stasera, alle ore 19, scende in campo la Serie C maschile della Termoli Pallavolo per disputare l’ultima gara di regular season. Ai fini della classifica, il risultato non influenzerà il cammino dei termolesi, già qualificati ai play-off da tempo. Tuttavia, la partita sarà un’occasione preziosa per prepararsi al meglio in vista della fase decisiva del campionato. L’avversario di turno sarà la Sieco Service Impavida Ortona, formazione che ormai si trova stabilmente in zona play-out e non ha più margini per migliorare la propria posizione.

L’appuntamento è quindi al PalaSabetta, per sostenere e incitare i ragazzi di coach Peppe Del Fra in vista dei play-off!

Sul versante femminile, invece, la Termoli Pallavolo YO-GO ha conquistato una vittoria sofferta ma fondamentale: ieri, sabato, le ragazze hanno superato l’Antoniana Pescara al tie-break, guadagnandosi così la possibilità di lottare per la salvezza nei play-out.

A coronare un weekend esaltante per la pallavolo termolese, arriva il trionfo dei ragazzi del Coi Termoli Pallavolo, che si sono laureati campioni regionali e, grazie a questo successo, hanno ottenuto il diritto a partecipare alle Finali Nazionali. Un traguardo ancora più speciale, considerando che proprio Termoli ospiterà la fase finale della competizione tra non molto.

Un fine settimana ricco di emozioni per tutti gli appassionati di volley della città!

Michele Trombetta