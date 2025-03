L’anno del volley: sulla costa eventi indoor e ‘beach’

TERMOLI. Entrata nell’aria da pochi giorni, la primavera fa fiorire in maniera esponenziale il volley sul territorio regionale.

Nell’ultimo weekend il numero uno della Fipav Molise Gennaro Niro è stato a Monopoli per l’appuntamento griffato ‘Direzione Sud’, gli stati generali della pallavolo meridionale (dal Molise sino alla Sicilia passando per Puglia, Campania, Basilicata e Calabria) con focus su impiantistica, responsabilità sociale, comunicazione e social media, attività agonistica, gestione del gruppo e tecniche motivazionali. Qui, assieme agli altri presidenti dei comitati regionali, c’è stato un momento di crescita alla presenza del presidente federale nazionale Giuseppe Manfredi e dei commissari tecnici delle nazionali, maschile e femminile, Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco.

Mercoledì, poi, ad Agnone il popolo sotto rete territoriale festeggerà il taglio del nastro per il rinnovato PalaBelsito della cittadina altomolisana con tanti ospiti d’onore con in testa il numero uno nazionale Giuseppe Manfredi ed il commissario tecnico dell’Italvolley maschile Ferdinando De Giorgi.

Parallelamente, peraltro, spazio anche all’attività di qualificazione con, giovedì 27 a Termoli, il Regional Day femminile alla presenza di Marco Mencarelli, direttore tecnico delle nazionali giovanili in rosa.

Forte attenzione, peraltro, in prospettiva ci sarà sulla promozione della disciplina e sugli eventi programmati sul territorio.

Club Italia del Sud in Altomolise – Dal 12 al 18 aprile il rinnovato PalaBelsito di Agnone ospiterà il raduno del Club Italia del Sud per festeggiare la nuova struttura.

Trofeo dei Tre Mari pentro – Il 25 e 26 aprile, poi, le rappresentative giovanili maschili e femminili del territorio meridionale saranno al centro del ‘Trofeo dei Tre mari’ previsto tutto in provincia di Isernia tra il capoluogo pentro ed i principali centri dell’area.

Finali nazionali under 19 maschile – Se martedì scorso c’è stato un primo incontro operativo presso la sede centrale della Fipav a Roma alla presenza del vicepresidente federale Elio Sità e del segretario generale Stefano Bellotti, in mattinata, sempre in via Vitorchiano, c’è stato il sorteggio, trasmesso sul canale YouTube federale, in vista dell’appuntamento con le finali nazionali under 19 maschili in cui i team hanno conosciuto il loro cammino nella competizione con il completamento anche dei giorni della fase di qualificazione. La squadra campione regionale in carica per il Molise entrerà nel girone A con seconda della Lombardia, prima del Trentino e prima dell’Umbria. Definiti anche i gironi per le squadra lucana, la terza lombarda, la seconda piemontese-valdostana e per il team sardo, nonché le composizioni della seconda fase con la vincente del girone A (quello del Molise) al via nella poule di seconda fase B1 con le vincenti del torneo emiliano e di quello laziale. Nello specifico, l’under 19 maschile – dal 13 al 18 maggio – avrà Termoli quale sede centrale con, coinvolti, anche i comuni di Montenero di Bisaccia, Larino, Guglionesi e Campomarino.

Supercoppa del Sud – giovedì primo e venerdì 2 maggio, poi, Campobasso sarà il centro motore della Supercoppa del Sud con al via le formazioni, maschili e femminile, che meglio si sono classificate nei tornei di serie C o D, nonché le vincitrici delle Coppe territoriali.

Volley S3 – A fine maggio (il 27) spazio al Volley S3 in piazza con il coinvolgimento dell’ufficio scolastico regionali e degli istituti di tutto il territorio. Anche in questo caso il capoluogo di regione sarà il centro motore dell’evento con location designata quella di piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso alla presenza di due testimonial d’eccezione come gli ex azzurri Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio. Nella circostanza, peraltro, sarà montato nella stessa area anche il villaggio dell’S3.

Beach in riva all’Adriatico – A completare un 2025 intenso, dal 27 al 31 agosto, Termoli ospiterà una tappa di rilievo del campionato italiano di beach volley, sia al maschile che al femminile.

Un percorso particolarmente intenso, motivo di profonda soddisfazione per il numero uno della Fipav Molise Gennaro Niro.

«Il 2025 ci consente di coinvolgere tutta la regione ed è questo un motivo di grande soddisfazione – spiega – perché ci consente di fare promozione in sinergia con le società e le istituzioni. Quest’annata, avvio del nuovo quadriennio, sarà l’avvio di un progetto più ampio in grado di fondere promozione della disciplina da un lato e conoscenza della regione dall’altro».