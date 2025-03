Match cruciale nei playoff: Termoli Pallavolo a Paglieta

TERMOLI. Quella tra Virtus Volley Paglieta e Asd Termoli Pallavolo sarà una sfida importante per la seconda giornata del Girone Promozione della Serie C Maschile. Si giocherà stasera, alle ore 18 presso la Palestra Polivalente di Paglieta (Via Vincenzo Cuoco, 4).

Gli arbitri designati per la gara sono Marzio Camiscia (primo arbitro) e Mattia Tufilli (secondo arbitro).

Sarà un match cruciale per il cammino della squadra termolese, che cercherà punti importanti per inseguire il sogno della promozione.

Hai bisogno di ulteriori dettagli sulla partita o su come sta andando la stagione del Termoli Pallavolo? La sfida tra Virtus Volley Paglieta e Asd Termoli Pallavolo, in programma per la seconda giornata del Girone Promozione della Serie C Maschile, si preannuncia avvincente, anche perché il Paglieta considerando la storia recente tra le due squadre può di diritto considerarsi la bestia nera dei termolesi.

La stagione 2024-2025 vede l’Asd Termoli Pallavolo in buona forma.

I ragazzi di Del Fra dopo la bella vittoria di domenica scorsa in gara 1 contro il Montesilvano vogliono concedere il bis questa sera. Entrambe le squadre hanno dimostrato competitività negli ultimi anni, rendendo l’incontro particolarmente interessante.

La Virtus Paglieta vorrà di certo sfruttare il fattore campo per imporsi, mentre l’Asd Termoli Pallavolo punterà a confermare la propria crescita e a ottenere punti preziosi per la corsa alla promozione che già li vede in una posizione di favore bisogna solo mantenere alta la guardia.

Michele Trombetta