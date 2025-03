Termoli Pallavolo: debutto vincente nei playoff di serie C

TERMOLI. Playoff Serie C Maschile: Occhionero Termoli Pallavolo parte col piede giusto!

Gara 1 dei playoff della Serie C Maschile Interregionale non poteva iniziare meglio per la Occhionero Termoli Pallavolo, che si impone con un netto 3-0 sul Montesilvano 3 Volley (parziali: 25-19, 25-23, 25-20). Come dice il proverbio: il buongiorno si vede dal mattino.

La squadra guidata da coach Peppe Del Fra ha mostrato un andamento simile in tutti e tre i set, partendo con il freno a mano tirato, quasi come un motore diesel che impiega qualche istante a scaldarsi. Ma una volta ingranata la marcia giusta, ha saputo mettere la freccia e superare l’avversario nei momenti chiave, chiudendo ogni parziale con determinazione.

A parte qualche breve calo di concentrazione, la prestazione complessiva è stata solida e convincente. Ora l’obiettivo è mantenere questa intensità anche nelle prossime sfide.

Occhionero Termoli Pallavolo, buona la prima!

Michele Trombetta