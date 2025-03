TERMOLI. COI Termoli Pallavolo under 19 campione regionale con tre giornate d’anticipo e accesso alle Finali Nazionali!

Dominio assoluto e vittoria del campionato con largo anticipo: COI Centro Ortoprotesico Termoli Pallavolo trionfa nel campionato regionale e stacca il pass per le Finali Nazionali, che si disputeranno proprio a Termoli. Un risultato straordinario, ottenuto con una cavalcata perfetta: tutte vittorie e un solo set perso in tutto il campionato, a dimostrazione di una superiorità netta sul campo.

La vittoria per 3-1 contro Energy Time Campobasso ha messo il sigillo su un cammino fin qui impeccabile, rendendo matematico il primo posto con tre giornate di anticipo. Un traguardo costruito con lavoro, determinazione e un gruppo affiatato che ha saputo affrontare ogni sfida con la giusta mentalità.

A rendere questa impresa ancora più speciale è il fatto che le Finali Nazionali si giocheranno proprio a Termoli, offrendo alla squadra la possibilità di difendere i propri colori davanti al pubblico di casa. Un’opportunità unica per coronare al meglio una stagione straordinaria.

Grande soddisfazione anche per lo staff tecnico e la dirigenza, che commentano così il successo: “Questo risultato è il frutto di un gruppo unito, che ha lavorato con impegno e costanza. Aver dominato il campionato in questo modo è motivo di orgoglio, ma ora vogliamo andare oltre: alle Finali daremo tutto per portare in alto il nome di Termoli”.

Ora restano tre gare per chiudere il campionato da imbattuti, ma la testa è già proiettata all’appuntamento più importante: le Finali Nazionali sono sempre più vicine, e la COI Centro Ortoprotesico Termoli Pallavolo è pronta a dare il massimo.