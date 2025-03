Volley: playoff di Serie C, la parola a Costantino Palli

TERMOLI. Nella domenica di pausa per i playoff di Serie C di volley maschile, ne approfittiamo per parlare del momento che sta vivendo la Occhionero Termoli Pallavolo, allenata da coach Peppe Del Fra.

Tra i protagonisti di questa squadra, spicca un veterano nonostante la giovane età del gruppo: Costantino Palli, figlio del coach pluridecorato Mauro Palli.

Con Costantino abbiamo parlato del periodo positivo che sta attraversando la squadra, attualmente in prima posizione in questa fase dei playoff, con la possibilità concreta di conquistare la promozione.

Potrebbe essere finalmente l’anno del riscatto definitivo, dopo che nelle ultime due stagioni la promozione è sfumata proprio sul filo di lana, dove qualcuno è stato più furbo e veloce di loro e la promozione gliel’ha soffiata da sotto il naso. Dalle parole di Costantino si evince che questa volta loro sono davvero determinati a fare in modo di cambiare tendenza.

Intanto alla ripresa al PalaSabetta arriva la rivale più temibile l’Arabona Pescara, se riusciranno a superare questo ostacolo potremo dire che metà dell’opera è compiuta.

Michele Trombetta