Al lavoro la nuova Giunta del Coni Molise

CAMPOBASSO. La nuova Giunta regionale del Coni Molise ha ufficialmente avviato il suo mandato per il quadriennio olimpico 2025-2028 con la prima seduta di insediamento. Guidata dal presidente Benito Ferdinando Suliani, l’assemblea elettiva ha definito la struttura dirigenziale e i primi provvedimenti per la governance dello sport molisano.

Tra i membri della Giunta, in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali, figurano Gennaro Niro, Piero Di Cristinzi e Riccardo Tesone. Per i Tecnici è stata nominata Amelia Mascioli, che ha anche ottenuto il ruolo di vicepresidente vicario, mentre Giuseppe Erra rappresenterà gli Atleti. Completano il quadro Gabriella Di Berardo per le Discipline Sportive Associate e Michele Falcione per gli Enti di Promozione Sportiva. Inoltre, Gennaro Niro ricoprirà la carica di vicepresidente ordinario.

Il presidente Suliani ha proceduto alla nomina dei delegati provinciali, scegliendo Giuseppe Formato per la provincia di Campobasso e confermando Elisabetta Lancellotta per Isernia. Queste figure, insieme al Consiglio Regionale del Coni Molise e allo staff tecnico, saranno fondamentali per attuare un progetto condiviso di sviluppo e promozione dello sport sul territorio.

I membri della Giunta, con diverse esperienze e competenze, si sono detti consapevoli dell’importanza dello sport nei processi educativi e formativi, ponendolo al centro delle iniziative volte a favorire la crescita della comunità molisana. L’obiettivo è valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, educazione e benessere, equiparandolo al ruolo centrale della famiglia e della scuola nella società.