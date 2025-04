CAMPOBASSO. Benito Suliani è il nuovo presidente del Coni Molise per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Con 34 voti su 54 aventi diritto, vince la sfida elettorale con il presidente uscente Vincenzo D’Angelo, che si è fermato a quota 19 preferenze. Una scheda nulla.

La fase elettiva è stata partecipata: tra presenti e delegati, l’assemblea ordinaria elettiva ha fatto registrare il plenum del consesso.

A comporre la nuova Giunta sono stati eletti: Gennaro Niro, Piero Di Cristinzi e Riccardo Tesone (Fsn), Amelia Mascioli (Tecnici), Giuseppe Erra (Atleti), Gabriella Di Berardo (Dsa), Michele Falcione (Eps).

“Ringrazio i rappresentanti delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, che hanno partecipato alla competizione elettorale, la cui maggioranza ha condiviso la proposta del gruppo di persone con cui ho portato avanti, nelle ultime settimane, questa appassionante esperienza elettorale”.

“Per me è un orgoglio poter rappresentare il Coni Molise, la massima istituzione sportiva regionale. Sarò a disposizione di tutti e dello sport del territorio molisano“, le parole di Suliani.

“Ringrazio l’On. Elisabetta Lancellotta, consigliera nazionale del Coni e delegato provinciale Coni Isernia, per il suo supporto in questa avventura terminata con l’obiettivo prefissato. Ha conferito al nostro gruppo la necessaria esperienza e l’attenzione costante nei confronti dello sport, quale elemento valoriale più alto ed agenzia educativa fondamentale per la nostra collettività”, ha concluso il presidente Benito Suliani.

Prossimo step la nomina dei due delegati provinciali Coni Campobasso e Coni Isernia 2025-2028.

“Giungano i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro al Neopresidente Benito Suliani e alla sua squadra, che sono certa faranno bene, in quanto tutte persone di sport e dirigenti sportivi di alto profilo. Ora ci attende un lavoro importante per lo sport molisano“, il commento dell’On. Elisabetta Lancellotta, consigliera nazionale del Coni e delegato provinciale Coni Isernia.