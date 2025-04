Bocce, a Termoli Giuliano D’Alessandro vince il Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’

TERMOLI. Giuliano D’Alessandro del Morgione Ripalimosani ha vinto il Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’, gara di bocce a carattere regionale, specialità individuale, organizzata dall’ASD Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso.

L’atleta molisano ha vinto la prestigiosa kermesse del club termolese, che ricorda due grandi appassionati dello sport delle bocce della città adriatica, Paolo e Maurizio Bobbo, un appuntamento fisso e tradizionale del calendario boccistico della FIB Molise.

D’Alessandro, in finale, ha superato il campano Francesco Caliendo, portacolori della società Sandro De Sanctis Roma.

Terza e quarta posizione per altri due atleti molisani, rispettivamente, Giuseppe Fratangelo della Madonna delle Grazie Termoli e Berardino Pistilli della società La Torre Vinchiaturo.

Ottantotto gli atleti al via della competizione, disputata domenica 27 aprile, al mattino con i gironi eliminatori in tutti i bocciodromi della regione e le finali sulle corsie di gioco del Bocciodromo Comunale di via Asia a Termoli.

A vincere il proprio raggruppamento eliminatorio, qualificandosi per le fasi finali, anche: Antonio Spina de La Torre Vinchiaturo (quinto classificato), Carmelo Arietano del Bocciodromo Comunale Campobasso (sesto), Donato Cercia della Madonna delle Grazie Termoli (settimo), Giorgio Sequino della Belvedere San Rocco (ottavo), Gino Raspa di San Salvo (nono), Gabriele Capodaglio della società Città del Vasto (decimo), lo juniores Anthony Simiele dell’Avis Campobasso (undicesimo) e Salvatore De Caro del Città di Cicciano (dodicesimo).

Il direttore di gara è stato Riccardo Forte, arbitro regionale dell’AIAB Molise; gli arbitri di campo Aldo Carota e Nazzareno Morlacchetti.

Alle fasi finali della kermesse e alle premiazioni presenti il Consiglio direttivo dell’ASD Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli (società Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI), guidato da Gianfranco Di Fonso con il vice Tiziano Muchetti, i consiglieri Stefano Pellicanò e Nazzareno Morlacchetti.

La FIB Molise presente col presidente Giuseppe Formato e col vice Pasquale Mangione.

“A questa manifestazione la società Madonna delle Grazie Termoli è molto legata – il commento del Presidente Gianfranco Di Fonso – Ricordiamo due nostri grandi amici, tra i precursori delle bocce nella nostra città. Ringraziamo, come ogni anno, la famiglia Bobbo, che ci permette di organizzare questa gara, sempre molto partecipata. Alla luce di questa disponibilità e alla tradizione di questa kermesse, abbiamo già confermato l’evento per il 2026”.

“Approfitto dell’occasione – ha concluso Di Fonso – per ricordare il prossimo impegno della nostra società. L’8 giugno saremo protagonisti con la gara nazionale Trofeo Città di Termoli, quest’anno giunto alla 40^ edizione. Stiamo approntando una gara importante sotto tutti i punti di vista”.

“Termoli è una piazza storica e importante del nostro movimento sportivo, città dove è presente un bel bocciodromo – ha affermato il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Gli sforzi dei dirigenti e degli associati sono enormi per portare avanti questa bella tradizione sportiva. Per questo, la Federbocce Molise è sempre pronta per venire incontro alle esigenze della Madonna delle Grazie Termoli. Il Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo ci permette di ricordare due grandi appassionati e di incontrarci, anno dopo anno, con la loro famiglia. Ora focalizzeremo le attenzioni sulla gara nazionale di giugno”.