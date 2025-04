Bocce: il memorial ‘Paolo e Maurizio Bobbo’ accende la passione e i ricordi

La fase finale alle 15 nel bocciodromo di via Asia

TERMOLI. Giornata di grande sport alla Bocciofila Madonna delle Grazie di Termoli, dove oggi si disputa il Memorial Bobbo Paolo e Maurizio, gara regionale di bocce specialità Raffa, organizzata dalla società presieduta da Gianfranco Di Fonso.

Le competizioni iniziarono questa mattina alle ore 9, con una nutrita partecipazione di 88 atleti iscritti, pronti a contendersi il prestigioso trofeo. Sin dalle prime battute si respira un clima di emozione e partecipazione, nel segno del ricordo di due grandi figure del movimento bocciofilo locale: Paolo e Maurizio.

Il Memorial prosegue ora verso il suo momento clou: la fase finale, in programma a partire dalle ore 15, che decreterà i vincitori. In palio non solo coppe e buoni valore – 80 euro per il primo classificato, 40 euro per il secondo, 20 euro per terzo e quarto posto – ma soprattutto l’onore di incidere il proprio nome nella memoria della manifestazione.

A dirigere il torneo è Riccardo Forte, arbitro regionale Aiab Molise, sotto l’autorizzazione ufficiale della Federazione Italiana Bocce.

La gara rispetta il regolamento tecnico della specialità Raffa, anno sportivo 2025, ed è riservata agli atleti regolarmente tesserati con società affiliate alla Fib.

Nel corso della mattinata si svolsero anche le fasi eliminatorie, che offrirono incontri spettacolari e grande sportività, confermando il valore tecnico degli atleti in gara.

Ora l’attesa è tutta per il pomeriggio: i migliori si sfideranno nella corsa verso il titolo, in una cornice di pubblico caloroso e partecipe.

Il memorial ‘Paolo e Maurizio Bobbo’ si conferma così non solo come evento sportivo, ma anche come autentico momento di comunità e ricordo, capace di unire passione e memoria in una giornata che resterà nel cuore di Termoli.