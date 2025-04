Domenico Guidotti coi giovani velisti sull’Amerigo Vespucci

ABRUZZO-MOLISE. Sulla Amerigo Vespucci per un giorno affiancando l’equipaggio in una serie di esercitazioni: è l’emozionante esperienza di 30 ragazzi tra i 14 e i 17 anni tesserati FIV che stamattina partono da Ancona in direzione Ortona sulla storica imbarcazione. Tra loro anche 3 ragazzi della IX Zona FIV Abruzzo e Molise con il presidente Domenico Guidotti.

Gli altri giovani imbarcati per questa tappa provengono da Puglia, Marche, e Lago di Garda. Il progetto “Generazione Vespucci” siglato tra Federazione Nazionale Vela in sinergia con Difesa Servizi Spa e la Marina Militare Italiana permette a questi ragazzi appassionati di mare di vivere l’esperienza della vita a bordo affiancando l’equipaggio regolare della celebre nave scuola in un viaggio all’insegna della vela, della tradizione e della formazione.

La Amerigo Vespucci, che è partita da Venezia, arriva a Livorno in otto tappe proponendo ogni volta un’esperienza immersiva nella vita di bordo. Da domani la nave resterà ormeggiata nel porto di Ortona fino a domenica 6 aprile.